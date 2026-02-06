Ross Back Sands – це віддалений піщаний пляж у графстві Нортумберленд, який залишається маловідомим для масового туризму, попри свою виняткову красу, пише Express. Він простягається на кілька кілометрів вздовж узбережжя та оточений високими трав'янистими дюнами.

Чому туристи долають таку велику відстань пішки заради цього пляжу?

Пляж розташований між двома історичними пам'ятками: замком Бамбург з одного боку та замком Ліндісфарн на Святому острові з іншого. Прогулянка вздовж узбережжя дозволяє поєднати природні пейзажі з краєвидами середньовічної архітектури, які відкриваються з обох кінців пляжу. Завдяки такому розташуванню Ross Back Sands часто називають одним із наймальовничіших маршрутів узбережжя Північної Англії.



Замок Бамбург/ фото GetYourGuide

Дістатися до пляжу можна пішки – найближча парковка розташована приблизно за кілометр від берега. За словами туристів, дорога займає близько 20 – 25 хвилин спокійної ходьби та не потребує особливої фізичної підготовки. Єдиний нюанс: останній відрізок маршруту проходить через піщані дюни, де рельєф може бути трохи нерівним.

Відвідувачі радять уважно запам'ятати місце виходу з дюн, адже на зворотному шляху його легко пропустити. Зазвичай орієнтиром слугує невеликий дерев'яний маркер або інший помітний предмет, який допомагає знайти правильний напрямок назад до стоянки.

Попри цю невелику складність, туристи зазначають, що саме шлях до пляжу є частиною загального враження. Віддаленість, тиша, простір і майже повна відсутність людей створюють унікальну атмосферу усамітнення. Багато відвідувачів також відзначають можливість побачити тюленів біля узбережжя, особливо ближче до Святого острова, що робить це місце ще більш привабливим.

Замок Ліндісфарн / фото Вікіпедії

Якщо ж у вас немає бажання долати цю дистанцію пішки та ви віддаєте перевагу спокійному відпочинку, але водночас хочете побачити обидва замки, можна скористатися організованими турами. Такі поїздки передбачають трансфер безпосередньо до локації, що дозволяє комфортно дістатися місця призначення. Орієнтовна вартість туру для однієї людини стартує приблизно від 3000 гривень. пише GetYourGuide.

