Українські турагенти розповіли 24 Каналу про два напрямки для морського відпочинку, які вони вважають переоціненими, а тому не радять своїм туристам.

Відпочинок у яких країнах переоцінений?

За словами директорки агенції "Полечу, куди хочу!" Наталі Якименко, Кіпр останніми роками вважається переоціненим напрямком.

На Кіпрі дорого, нецікаво, багато росіян, а ціни подекуди як на Мальдівах,

– розповіла турагентка.

Інший переоцінений напрямок – це Туніс. Цього року, за словами турагентки Олени Матвіяс, ціни на відпочинок у Тунісі були дуже завищеними й абсолютно невиправданими. У липні в цю країну запустили чартерні рейси з Росії, а тому ціни за тури різко пішли вгору.

Де найчастіше відпочивають українці за кордоном?

З початку повномасштабної війни українці почали надавати перевагу європейським напрямкам для відпочинку, оскільки там менше росіян. Особливо популярними зараз є Іспанія, Італія, Хорватія, Греція, Португалія, Канарські острови тощо. Болгарія також залишається популярною через зручність у добиранні.

Туреччина втратила свої позиції через велику кількість туристів з держави-агресорки. Водночас у Єгипті є курорт, на якому нема росіян – Марса-Алам. Річ у тому, що в це місто не літають чартери з Росії.