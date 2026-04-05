Площею з Австрію: де розташоване найбільше у світі місто та чим воно вражає туристів
- Чунцин є найбільшим містом-муніципалітетом у світі за кількістю населення, там понад 32 мільйони жителів. А його площа зіставна з Австрією.
- Місто відоме унікальною архітектурою, станцією монорельсу Лізіба, де поїзд проходить крізь будинок, та різноманітними культурними пам'ятками.
Якщо попросити будь-кого назвати найбільше місто у світі, люди згадуватимуть радше за все Токіо або Шанхай. Проте правильна відповідь інша, і ви її навряд чи часто чули.
Мовиться про Чунцин – мегаполіс на південному заході Китаю. З посиланням на klook.com розповідаємо про це докладніше.
Жодного велосипеда і монорельс у квартирі: що цікаво знати про місто Чунцин у Китаї?
Чунцин давно перевершив усі звичні уявлення про те, яким може бути місто. Адже там живуть понад 32 мільйони людей, як вказує citypopulation.de, а площа агломерації (82 403 квадратних кілометри) зіставна з цілою європейською державою – Австрією (83 879).
Отже, Чунцин є найбільшим містом-муніципалітетом у світі за кількістю населення. Якщо порівнювати з Україною, то за площею наша держава більша у майже 7,5 раза, а от за населенням, на жаль, за деякими оцінками така сама – усе через війну, яку розпочала Росія.
Загалом, Чунцин – це місто, яке не вкладається у жодні рамки. Ера його стрімкого урбаністичного розвитку розпочалася наприкінці 1990-х років. І нині тут сусідять тисячолітні печерні храми й футуристичні хмарочоси.
Чунцин часто називають 3D-містом. Воно розташоване у гірській місцевості між річками Янцзи та Цзялін, і саме це визначає абсолютно унікальний вигляд. Тут хмарочоси буквально виростають із крутих схилів, а вулиці то здіймаються вгору серпантином, то зникають під землею. Поняття "перший поверх" тут залежить від того, з якого боку ви заходите у будівлю.
Власне, саме тому тут з'явилась одна з найвпізнаваніших міських атракцій – станція монорельсу Лізіба, де поїзд проходить просто крізь 19-поверховий житловий будинок між 6 і 8 поверхами. Конструкція працює з 2005 року, і до сьогодні стала обов'язковим пунктом у маршруті кожного туриста.
Серед культових локацій варто згадати Хунья Кейв (Hongya Cave) – ансамбль старовинних дерев'яних будинків на палях, що тягнеться вздовж скелі над річкою Цзялін на кілька рівнів. Вночі, підсвічений тисячами ліхтарів, він нагадує декорації з аніме Міядзакі "Віднесені привидами".
До слова, знамениті різьби Дацзу, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, також розташовані на території муніципалітету Чунцин. Це комплекс із понад 50 тисяч скульптур у десятках печерних храмів, датованих IX – XIII століттями. Рельєфи тут унікально поєднують три великі традиції – буддизм, даосизм та конфуціанство. Це місце навіть ставлять в один ряд з Ангкор-Ватом та Боробудуром.
Окремою, назвемо це так, пам'яткою Чунцину є його гастрономія. Місто вважають батьківщиною знаменитого гострого хот-поту. Сьогодні там є понад 20 тисяч ресторанів, де подають цю страву. Прийти на вечерю в один із них – означає долучитися до живої культурної традиції, яка передається багато сотень років.
Цікаво знати: хот-пот – це коли на столі стоїть казан з бульйоном, який кипить, і гість сам туди кидає м'ясо, овочі, морепродукти тощо, тож ті варяться фактично просто за столом. Саме чунцинський хот-пот особливо відомий тим, що він украй гострий.
Які ще цікаві туристичні магніти Китаю варто відвідати?
Містечко Тунлі поблизу Сучжоу. Воно розбите на 7 островів каналами й з'єднане 49 мостами, кожен із яких має символічну назву – як-от Міст Вічного свята чи Міст Великого спокою. За таку архітектуру містечко й здобуло славу "Китайської Венеції".
Найвищий міст у світі – Хуацзян Гранд-Каньйон. Він розташований у провінції Гуйчжоу та лежить на 625 метрах від дна ущелини. Тепер уявіть, туристам тут пропонують скляні доріжки, панорамний ліфт і навіть банджі-джампінг у прірву.
Часті питання
Чому Чунцин називають 3D-містом?
Чунцин називають 3D-містом через його унікальне розташування у гірській місцевості між річками Янцзи та Цзялін – хмарочоси тут буквально виростають із крутих схилів, а вулиці можуть здійматися вгору та зникати під землею.
Яка кількість населення проживає у Чунцині?
У Чунцині проживає понад 32 мільйони людей – це робить його найбільшим містом-муніципалітетом у світі за кількістю населення. Площа агломерації зіставна з площею Австрії.
Які визначні культурні та історичні місця є у Чунцині?
Серед визначних місць Чунцину – станція монорельсу Лізіба, де поїзд проходить крізь житловий будинок, Хунья Кейв з ансамблем старовинних будинків, і різьби Дацзу, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.