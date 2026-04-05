Если попросить кого-либо назвать самый большой город в мире, люди будут вспоминать скорее всего Токио или Шанхай. Однако правильный ответ другой, и вы его вряд ли часто слышали.

Речь идет о Чунцине – мегаполисе на юго-западе Китая. Со ссылкой на klook.com рассказываем об этом подробнее.

Ни одного велосипеда и монорельс в квартире: что интересно знать о городе Чунцин в Китае?

Чунцин давно превзошел все привычные представления о том, каким может быть город. Ведь там живут более 32 миллионов человек, как указывает citypopulation.de, а площадь агломерации (82 403 квадратных километра) сопоставима с целым европейским государством – Австрией (83 879).

Итак, Чунцин является крупнейшим городом-муниципалитетом в мире по количеству населения. Если сравнивать с Украиной, то по площади наше государство больше почти в 7,5 раза, а вот по населению, к сожалению, по некоторым оценкам такое же – все из-за войны, которую начала Россия.

В общем, Чунцин – это город, который не укладывается в никакие рамки. Эра его стремительного урбанистического развития началась в конце 1990-х годов. И сейчас здесь соседствуют тысячелетние пещерные храмы и футуристические небоскребы.

Чунцин часто называют 3D-городом. Он расположен в горной местности между реками Янцзы и Цзялин, и именно это определяет совершенно уникальный вид. Здесь небоскребы буквально вырастают из крутых склонов, а улицы то поднимаются вверх серпантином, то исчезают под землей. Понятие "первый этаж" здесь зависит от того, с какой стороны вы заходите в здание.

Собственно, именно поэтому здесь появилась одна из самых узнаваемых городских достопримечательностей – станция монорельса Лизиба, где поезд проходит прямо сквозь 19-этажный жилой дом между 6 и 8 этажами. Конструкция работает с 2005 года, и до сих пор стала обязательным пунктом в маршруте каждого туриста.

Среди культовых локаций стоит упомянуть Хунья Кейв (Hongya Cave) – ансамбль старинных деревянных домов на сваях, тянущийся вдоль скалы над рекой Цзялин на несколько уровней. Ночью, подсвеченный тысячами фонарей, он напоминает декорации из аниме Миядзаки "Унесенные призраками".

К слову, знаменитые резьбы Дацзу, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, также расположены на территории муниципалитета Чунцин. Это комплекс из более 50 тысяч скульптур в десятках пещерных храмов, датированных IX – XIII веками. Рельефы здесь уникально сочетают три крупных традиции – буддизм, даосизм и конфуцианство. Это место даже ставят в один ряд с Ангкор-Ватом и Боробудуром.

Отдельной, назовем это так, достопримечательностью Чунцина является его гастрономия. Город считают родиной знаменитого острого хот-пота. Сегодня там есть более 20 тысяч ресторанов, где подают это блюдо. Прийти на ужин в один из них – означает приобщиться к живой культурной традиции, которая передается много сотен лет.

Интересно знать: хот-пот – это когда на столе стоит котел с кипящим бульоном, и гость сам туда бросает мясо, овощи, морепродукты и так далее, поэтому те варятся фактически просто за столом. Именно чунцинский хот-пот особенно известен тем, что он крайне острый.

