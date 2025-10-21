В то время, как переполненный туристами Шанхай плывет в ритме большого города, существует маленький водный городок Тунли, где время течет медленнее, а жизнь кажется более нежной и уютной. Чтобы узнать больше деталей, оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Astonishedxpression.

Смотрите также Где возле Славского можно увидеть небольшой, но очень красивый каньон

Почему город Тунли называют "китайской Венецией"?

Тунли – это небольшой водный городок или, точнее, туристическая деревня на воде. Для Китая население в 45 тысяч человек делает его "сельским", хотя таких городков вдоль Большого Канала немало. Именно Тунли китайцы отреставрировали, украсили и открыли для туристов. Вода здесь не просто элемент природы, а хранитель и источник знаний.

Если это утверждение верно, то Тунли собрало в себе настоящую мудрость Земли. Из-за этого его еще называют "Венецией Востока". Городок расположен на южной окраине Сучжоу, примерно в 80 километрах от Шанхая. Вход в старый город платный, однако местные жители живут здесь в повседневном ритме жизни.

Абсолютно все: от старинных интерьеров до домов, озер и каналов создает уникальную атмосферу, которая не является декорацией. Именно благодаря этому туристы чувствуют в Тунли атмосферу, похожую на настоящую Венецию. Как выглядит город Тунли, Китай / фото "Окна"

Что интересного увидеть в Тунли?

Как отмечает "Окна", традиционное трудолюбие китайцев особенно проявляется в Тунли. Реки и проливы превратили в сеть каналов, образующих семь островов, а через воду перебросили 49 мостов, каждому из которых дали сакральное имя: Мост Вечного праздника, Мост Великого покоя и другие.

В особые моменты, например на свадьбах, местные жители традиционно проходят по этим мостам в надежде на счастье, мир и удачу. Китайцы умеют преображать природную красоту так, чтобы она выглядела естественно, и тщательно подбирают название каждому уголку.

Волшебная "китайская Венеция": смотреть видео

Особый шарм городку добавляют каналы и рукотворные сады, созданные по принципу четырех элементов: камня, воды, растений и архитектуры. Эта гармония удивительным образом проникает в души людей. Здесь сохранены дома и усадьбы, построенные во времена династий Мин и Цин.

Еще одной изюминкой Тунли является "взрослый" музей, посвященный Эросу. Он не имеет ничего общего с похабством, ведь скульптуры наполнены глубоким смыслом. Парадоксально, что музей находится на территории бывшей женской школы изящной словесности, которая действовала здесь более ста лет назад.

Смотрите также В каком городе Украины стоит самая высокая ратуша

В музейной зоне можно остановиться в отелях, где интерьер точно передает старинный китайский быт. Здесь можно отдохнуть, расслабиться и представить себя путешественником прошлых веков. Передвижение по городу происходит на лодках и джонках, которыми управляют как мужчины, так и женщины, которые иногда поют для туристов. Вместе все это создает неповторимый колорит.

Что интересного увидеть в Китае?