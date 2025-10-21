У той час, як переповнений туристами Шанхай пливе у ритмі великого міста, існує маленьке водне містечко Тунлі, де час тече повільніше, а життя здається ніжнішим та затишнішим. Щоб дізнатись більше деталей, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Astonishedxpression.

Чому місто Тунлі називають "китайською Венецією"?

Тунлі – це невелике водне містечко або, точніше, туристичне село на воді. Для Китаю населення у 45 тисяч осіб робить його "сільським", хоча таких містечок уздовж Великого Каналу чимало. Саме Тунлі китайці відреставрували, прикрасили та відкрили для туристів. Вода тут не просто елемент природи, а хранитель і джерело знань.

Якщо це твердження вірне, то Тунлі зібрало в собі справжню мудрість Землі. Через це його ще називають "Венецією Сходу". Містечко розташоване на південній околиці Сучжоу, приблизно за 80 кілометрів від Шанхаю. Вхід до старого міста платний, проте місцеві жителі живуть тут у повсякденному ритмі життя.

Абсолютно все: від старовинних інтер'єрів до будинків, озер та каналів створює унікальну атмосферу, яка не є декорацією. Саме завдяки цьому туристи відчувають у Тунлі атмосферу, схожу на справжню Венецію. Як виглядає місто Тунлі, Китай / фото "Вікна"

Що цікавого побачити у Тунлі?

Як зазначає "Вікна", традиційна працьовитість китайців особливо проявляється у Тунлі. Річки та протоки перетворили на мережу каналів, що утворюють сім островів, а через воду перекинули 49 мостів, кожному з яких дали сакральне ім'я: Міст Вічного свята, Міст Великого спокою та інші.

У особливі моменти, наприклад на весіллях, місцеві жителі традиційно проходять по цих мостах у надії на щастя, мир і удачу. Китайці вміють перетворювати природну красу так, щоб вона виглядала природно, та ретельно підбирають назву кожному куточку.

Чарівна "китайська Венеція": дивитись відео

Особливий шарм містечку додають канали та рукотворні садки, створені за принципом чотирьох елементів: каменю, води, рослин і архітектури. Ця гармонія дивним чином проникає в душі людей. Тут збережені будинки та садиби, побудовані за часів династій Мін і Цин.

Ще однією цікавинкою Тунлі є "дорослий" музей, присвячений Еросу. Він не має нічого спільного з похабством, адже скульптури наповненні глибоким сенсом. Парадоксально, що музей знаходиться на території колишньої жіночої школи красного письменства, яка діяла тут понад сто років тому.

У музейній зоні можна зупинитися в готелях, де інтер'єр точно передає старовинний китайський побут. Тут можна відпочити, розслабитися та уявити себе мандрівником минулих століть. Пересування містом відбувається на човнах та джонках, якими керують як чоловіки, так і жінки, які іноді співають для туристів. Разом все це створює неповторний колорит.

