Маленький каньон Нижней Рожанке: почему его стоит увидеть?

Село Нижняя Рожанка – в нескольких километрах от Славского, известного туристического городка во Львовской области. Как отмечает UkrainaIncognita, главной достопримечательностью самого села является деревянная Богоявленская церковь 1909 года и колокольня, которая сохранилась от предыдущей церкви XIX века.

Но мало кто знает, что рядом с Нижней Рожанкой есть очень красивый, хоть и небольшой, каньон. Он лежит в долине между горными образованиями, которые покрыты старыми еловыми и смешанными лесами.

Идеальное место для тех, кто ищет тишину, покой и близость к природе. Здесь журчат кристально чистые потоки, а воздух наполнен ароматами гор и деревьев.

Каньон в Нижней Рожанке не похож на большие карпатские, он скромный и уютный, что, впрочем, и делает его уникальным для отдыха и пеших прогулок. Местные тропы проходят вдоль причудливых скал и крутых склонов, даря прекрасные возможности для красивых фото.

Заметим, что до каньона легко добраться на автомобиле и даже можно припарковаться рядом. Только не забывайте, что там можно намочить ноги – поэтому обувайте что-то прочное и непромокаемое.

