Китай продолжает удивлять своими экстремальными сооружениями, и эта жуткая стеклянная конструкция лишь подтверждает это. Чтобы узнать больше деталей об этом месте, оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на BBC.

Что уникального в стеклянной дорожке на горе Тяньмень?

Расположена на горе Тяньмэнь в провинции Хунань, стеклянная тропа длиной более 100 метров огибает склон крутой скалы, образуя 99 поворотов, ведущих к самой вершине. Прозрачное стекло под ногами создает иллюзию полета, будто шагаешь просто в воздухе над бездной. Для тех, кто не боится высоты, это место настоящая мечта фотографа. Отсюда открывается впечатляющий вид на зеленые холмы Хунаня и знаменитую серпантинную дорогу, поднимающуюся вверх 99 изгибами. Но даже самые смелые путешественники порой замирают, хватаясь за стену, настолько реальным кажется страх падения.

Как выглядит стеклянная дорожка: смотреть видео

Чтобы прогулка была безопасной, туристам выдают защитные бахилы: они помогают не повредить хрупкое на вид стекло. А тем, кто сомневается в его прочности, стоит знать: власти парка даже пытались разбить покрытие, а потом проехали по нему автомобилем, полным людей. Стекло выдержало все, даже удары кувалдой.

Проверка стеклянной дорожки / коллаж 24 Канала, фото BBS

Где расположена стеклянная дорожка?

Как отмечает Trip.com, парк, в котором расположена стеклянная дорожка, можно найти по адресу: Национальный лесной парк Тяньмэньшань, канатная дорога Тяньмэньшань, дорога Дайонг, район Юндин, город Чжанцзяцзе. Он открыт для посетителей ежедневно с 7:30 до 19:00, однако вход завершается в 16:00. Лучше всего выделить для осмотра местных достопримечательностей от полдня до целого дня, ведь территория большая и насыщенная интересными локациями. Но график может варьироваться, поэтому перед визитом, стоит проверить актуальность информации заранее.

Дорога на гору довольно удобная и не слишком утомительная, поэтому подъемом могут насладиться даже те, кто не имеет специальной физической подготовки. Правда, в дождливую или туманную погоду часть горных локаций может быть временно закрыта, поэтому стоит заранее проверять прогноз, чтобы не пропустить впечатляющие пейзажи.

