Мовиться про Чунцин – мегаполіс на південному заході Китаю. З посиланням на klook.com розповідаємо про це докладніше.

Жодного велосипеда і монорельс у квартирі: що цікаво знати про місто Чунцин у Китаї?

Чунцин давно перевершив усі звичні уявлення про те, яким може бути місто. Адже там живуть понад 32 мільйони людей, як вказує citypopulation.de, а площа агломерації (82 403 квадратних кілометри) зіставна з цілою європейською державою – Австрією (83 879).

Отже, Чунцин є найбільшим містом-муніципалітетом у світі за кількістю населення. Якщо порівнювати з Україною, то за площею наша держава більша у майже 7,5 раза, а от за населенням, на жаль, за деякими оцінками така сама – усе через війну, яку розпочала Росія.

Загалом, Чунцин – це місто, яке не вкладається у жодні рамки. Ера його стрімкого урбаністичного розвитку розпочалася наприкінці 1990-х років. І нині тут сусідять тисячолітні печерні храми й футуристичні хмарочоси.

Чунцин часто називають 3D-містом. Воно розташоване у гірській місцевості між річками Янцзи та Цзялін, і саме це визначає абсолютно унікальний вигляд. Тут хмарочоси буквально виростають із крутих схилів, а вулиці то здіймаються вгору серпантином, то зникають під землею. Поняття "перший поверх" тут залежить від того, з якого боку ви заходите у будівлю.

Власне, саме тому тут з'явилась одна з найвпізнаваніших міських атракцій – станція монорельсу Лізіба, де поїзд проходить просто крізь 19-поверховий житловий будинок між 6 і 8 поверхами. Конструкція працює з 2005 року, і до сьогодні стала обов'язковим пунктом у маршруті кожного туриста.

Чунцин – китайське місто, де хмарочоси ростуть просто з гір над річками

Серед культових локацій варто згадати Хунья Кейв (Hongya Cave) – ансамбль старовинних дерев'яних будинків на палях, що тягнеться вздовж скелі над річкою Цзялін на кілька рівнів. Вночі, підсвічений тисячами ліхтарів, він нагадує декорації з аніме Міядзакі "Віднесені привидами".

До слова, знамениті різьби Дацзу, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, також розташовані на території муніципалітету Чунцин. Це комплекс із понад 50 тисяч скульптур у десятках печерних храмів, датованих IX – XIII століттями. Рельєфи тут унікально поєднують три великі традиції – буддизм, даосизм та конфуціанство. Це місце навіть ставлять в один ряд з Ангкор-Ватом та Боробудуром.

Окремою, назвемо це так, пам'яткою Чунцину є його гастрономія. Місто вважають батьківщиною знаменитого гострого хот-поту. Сьогодні там є понад 20 тисяч ресторанів, де подають цю страву. Прийти на вечерю в один із них – означає долучитися до живої культурної традиції, яка передається багато сотень років.

Цікаво знати: хот-пот – це коли на столі стоїть казан з бульйоном, який кипить, і гість сам туди кидає м'ясо, овочі, морепродукти тощо, тож ті варяться фактично просто за столом. Саме чунцинський хот-пот особливо відомий тим, що він украй гострий.

