Сахара, звісно, вражає – але: де розташована насправді найбільша пустеля у світі
- Найбільша пустеля у світі – це Антарктида, яка охоплює близько 14 мільйонів квадратних кілометрів, що значно більше, ніж Сахара.
- Антарктида є надзвичайно сухим місцем, і це та ще деякі особливості робить її найбільшою пустелею за науковим визначенням.
ЇЇ називають континентом крайнощів. Там не тільки найхолодніше, а ще й найсухіше та найвітряніше на Землі. І це найбільша пустеля у світі.
Звісно, мовиться про Антарктиду. Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо про все це докладніше.
У світі є пустеля майже вдвічі більша за Сахару: де вона розташована й чим унікальна?
Коли ми чуємо слово "пустеля", уява зазвичай малює безкрайні піщані дюни, а перша асоціація – Сахара. Пекуче сонце, можливо, самотні пальми чи кактуси. Але правда в тім, що природа має набагато більше різноманітності.
Попри відсутність традиційного піщаного ландшафту, справжнім чемпіоном за розміром серед усіх пустель планети є крижана. Саме так, найбільша пустеля у світі – це не спекотна Сахара, а вкрита льодом і снігами Антарктична пустеля.
Щоб прийняти це, варто звернутися до наукового визначення пустелі: це регіон із надзвичайно низьким рівнем опадів, менше ніж 250 міліметрів на рік, де життя існує в екстремальних умовах. Антарктида саме така.
Антарктична пустеля загалом охоплює майже весь континент Антарктиду, її площа становить приблизно 14 мільйонів квадратних кілометрів. Для порівняння, Сахара – третя за розміром пустеля світу (другою вважають Арктику, і вона лише трохи менша за Антарктику) – охоплює "лише" близько 9 мільйонів квадратних кілометрів. Антарктида більша понад як у півтора раза.
Тут випадає лише 50 – 200 міліметрів опадів щороку, переважно у формі снігу, що робить Антарктиду надзвичайно сухим місцем. У деяких частинах континенту, особливо в долинах Мак-Мердо, опадів немає взагалі мільйони років. У Сахарі загалом менше, десь 25 – 100 міліметрів на рік, проте не менше, ніж у найсухіших регіонах Антарктики.
Найнижча температура, зафіксована на Землі, становить мінус 89,2 градуса, і це було саме в Антарктиді (та попри навіть настільки екстремальні умови, тут є життя – пінгвіни, тюлені, кити й різні птахи, як вказує thetravel.com). Тоді як у Сахарі бачили найвищу температуру у світі – плюс 58. Ці два гіганти – абсолютні протилежності земного клімату, але обидва – пустелі.
Антарктична пустеля вкрита товстими шарами льоду та снігу, а її унікальний ландшафт формувався впродовж мільйонів років. Якщо Сахара вражає спекою та золотими пісками, то Антарктида зачаровує холодною величчю, де лід і сніг створюють пейзажі, схожі на інші світи.
Офіційно Антарктиду відкрили учасники російської експедиції Беллінсгаузен і Лазарєв. А проте першим помічником капітана Беллінсгаузена був полтавський дворянин Іван Завадовський, тож Україна також має стосунок до цієї події. Тож цілком справедливо, що там діє й нині українська станція "Академік Вернадський".
Які ще унікальні туристичні магніти світового рівня варто відвідати?
Мадагаскар – найунікальніший острів світу. Його називають "восьмим континентом" через надзвичайну самобутність – 90% усієї дикої природи острова є ексклюзивною і не існує більше ніде на Землі. Це майже 100 видів лемурів, понад 100 унікальних видів птахів, 7 різновидів баобабів тощо. Острів відокремився від суперконтиненту Гондвана 88 мільйонів років тому й відтоді розвивався самостійно.
Водоспад Анхель – найвищий у світі. Він розташований у національному парку Канайма у Венесуелі, а загальна висота його – 979 метрів, з яких 807 – безперервне вільне падіння води з вершини Ауянтепуй. Видовище вражає – потік розсіюється в повітрі на тисячі краплинок, створюючи ілюзію вічного дощу, а дістатися туди можна тільки через тропічні джунглі або на літаку.
Часті питання
Чому Антарктиду вважають пустелею?
Антарктиду вважають пустелею за науковим визначенням пустелі. Це регіон із надзвичайно низьким рівнем опадів, менше ніж 250 міліметрів на рік, де життя існує в екстремальних умовах. Антарктида відповідає цим критеріям.
Чим Антарктична пустеля відрізняється від Сахари?
Антарктична пустеля є найбільшою у світі, охоплюючи приблизно 14 мільйонів квадратних кілометрів, тоді як Сахара лише близько 9 мільйонів. В Антарктиді зафіксована найнижча температура мінус 89,2 градуса, а в Сахарі найвища плюс 58 градусів. Обидві території є пустелями, але їхні кліматичні умови абсолютно протилежні.
Які унікальні природні особливості має Антарктида?
Антарктида відома унікальним ландшафтом, вкритим товстими шарами льоду та снігу. Це місце є домом для різноманітного життя, зокрема пінгвінів, тюленів, китів і птахів, попри екстремальні кліматичні умови. Вона також є історично важливою, там також діє українська станція "Академік Вернадський".