Більшість аеропортів розташовані за містом, тому доводиться викликати таксі, вже на місці купувати перекуси, напої, а часом ще й оплачувати за додатковий багаж, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Українці вже звикли планувати свої подорожі через Польщу, проте дорога до популярних аеропортів сусідньої країни також влітає в копійку. Щоб хоч трохи зекономити, варто дізнатися кілька лайфхаків, які збережуть гроші в аеропорту. Про них розповіли працівники аеропортів.

Як зекономити гроші в аеропорту?

Безплатна вода замість дорогих напоїв

В аеропорту ціни на каву чи чай часом доволі високі. Щоб не переплачувати – краще взяти з собою порожню багаторазову пляшку. Вже після проходження контролю її можна наповнити водою. Такі собі питні фонтанчики є в багатьох аеропортах. Завдяки цьому трюку вдасться зекономити гроші на купівлі дорогих напоїв.

Зберігайте обережність з мініформатами у Duty Free

Більшість з нас люблять проводити час перед очікуванням посадки у Duty Free. Втім, працівники аеропортів не радять піддаватися ілюзії знижок у магазинах безмитної торгівлі. Насправді певні товари мають завищені ціни, тому акції видаються досить приємними.



У Duty Free краще не затримуватися / Фото Pexels

Досить невигідними є мініатюрні флакони з шампунем чи гелем для душу. Краще вдома самостійно купити пусті пляшечки й перелити туди всі необхідні рідини, які вам знадобляться в подорожі.

Зекономте на їжі у лаунж-зоні

Харчуватися в аеропорту зовсім невигідно. Працівники аеропорту кажуть, що в певних випадках вже краще оплатити доступ до зали очікування. Така опція актуальною буде для тих, хто має тривалу пересадку й таки планує поїсти в аеропорту.

Відвідування лаунжу може зекономити 13 доларів (понад 500 гривень) на дорослого у порівнянні з магазинами чи ресторанами в аеропорту. До прикладу, попереднє бронювання зали очікування в аеропорту Манчестера коштує приблизно 55 доларів (2 300 гривень). У цю ціну входить їжа й необмежена кількість гарячих та безалкогольних й алкогольних напоїв.

Які місця зіпсують політ у літаку?

Задній ряд літака вважається найменш комфортним через шум, обмежений вибір їжі та сильнішу турбулентність, пише Exspress. Більш комфортні місця знаходяться в передній частині літака, якомога далі від туалетів, з можливістю легкого вставання та просторими місцями над крилами.

Якщо ви шукаєте місце з найбільшою кількістю простору для ніг, варто звернути увагу на сидіння з виїзними рядами та перегородками – вони зазвичай пропонують більше простору.

