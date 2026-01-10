Видання Daily Mail зауважило, що все більше мандрівників скаржаться на певний типаж подорожувальників. У соцмережах ця тема навіть набула широкого обговорення, інформує 24 Канал.

Які пасажири дратують всіх в аеропорту?

Здавалося б, що складного у тому, щоб забрати свою валізу зі стрічки, яка їздить по колу? Та насправді дещо є – це люди, які стоять просто під самою стрічкою в очікуванні на свій багаж і заважають іншим забрати власні речі. Через це пройти крізь цей натовп з великою валізою стає дуже складно – людей, чий багаж ще навіть не прибув, доводиться розпихати, як сонних мух, а при цьому ще намагатися не впустити свої речі.

Найголовніше, що поруч зазвичай є багато лавок і стільців, де можна зачекати, поки не побачиш свій багаж на стрічці.

Чому усі стоять так близько до конвеєра, і ніхто не може дістатися до свого багажу? Просто зроби крок назад, а потім йди вперед, коли прийде твоя валіза,

– побідкалася користувачка мережі Емілі.



Люди стоять під самим конвеєром з багажем / Скриншот з відео @wintersxo7

Тож для того, щоб не бути тим, хто всіх дратує, не поспішайте до стрічки. Відпочиньте на лавці, перегляньте соцмережі або просто порозглядайте людей в аеропорту, і лише коли побачите свою валізу, можете підходити, щоб її забрати.

Як не стати жертвою злодіїв в аеропорту?

Стюардеса з України Тетяна Іваніхіна розповіла про те, як злодії крадуть у мандрівників особисті речі прямо перед носом у працівників аеропорту. Ця схема поширена на етапі проходження контролю безпеки. Коли пасажири кладуть телефони й гаманці у кошик для перевірки, то злодії швиденько забирають їх, поки ніхто не бачить у цьому хаосі.

Саме тому всі дорогоцінні речі потрібно покласти у внутрішню кишеню сумки – тоді зловмисникам не вдасться оперативно витягти ваші речі.

До слова, раніше ми розповідали історії туристів, які у подорож губили свої телефони, а потім знаходили. Вони розсекретили дієві лайфгаки, які допомогли повернути цінну річ.