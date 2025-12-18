Цікава тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посилання на Суспільне.
Як виглядають головні ялинки 2025 – 2026 різних міст України?
1. Київ
Ялинка на Софійській площі, Київ / фото Суспільного
2. Львів
Головна ялинка Львова / фото Суспільного
3. Одеса
Головна ялинка Одеси / фото "Віледж"
4. Кривий Ріг
Головна ялинка Кривого Рогу / фото Анастасії Козаріз
5. Кам'янець-Подільський
Головна ялинка Кам'янця-Подільского / інстаграм kamianets_post
6. Ужгород
Головна ялинка Ужгорода / фото Суспільного
7. Івано-Франківськ
Головна ялинка Івано-Франківська / фото Суспільного
В яких містах України не буде головної ялинки та чому?
У Чернігові головної ялинки цього року не буде, повідомляє Чернігівська міська рада. Місто третій рік поспіль відмовляється від масштабного святкування. У Вінниці ялинку теж не встановлюватимуть. У міській раді пояснили це відсутністю коштів у бюджеті на головну святкову ялинку.
У Тернополі різдвяну ялинку не ставитимуть через трагічні події: 19 листопада 2025 року під час російського обстрілу була зруйнована багатоповерхівка, загинули 35 людей, серед яких шестеро дітей. Натомість буде традиційна українська шопка – це різдвяна композиція, що зображає сцену народження Христа.
Де варто зустрічати Новий рік 2026?
Або ж, дізнайтесь, де цікаво святкувати Новий рік 2026 в Україні. Одним із міст є Кам'янець-Подільский – це ідеальний варіант для святкування Нового року завдяки поєднанню історії, чарівних пейзажів та затишної, невимушеної атмосфери.