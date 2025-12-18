Цікава тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посилання на Суспільне.

Як виглядають головні ялинки 2025 – 2026 різних міст України?

1. Київ

Ялинка на Софійській площі, Київ / фото Суспільного

2. Львів

Головна ялинка Львова / фото Суспільного

3. Одеса



Головна ялинка Одеси / фото "Віледж"

4. Кривий Ріг



Головна ялинка Кривого Рогу / фото Анастасії Козаріз

5. Кам'янець-Подільський

Головна ялинка Кам'янця-Подільского / інстаграм kamianets_post

6. Ужгород

Головна ялинка Ужгорода / фото Суспільного

7. Івано-Франківськ

Головна ялинка Івано-Франківська / фото Суспільного

В яких містах України не буде головної ялинки та чому?

У Чернігові головної ялинки цього року не буде, повідомляє Чернігівська міська рада. Місто третій рік поспіль відмовляється від масштабного святкування. У Вінниці ялинку теж не встановлюватимуть. У міській раді пояснили це відсутністю коштів у бюджеті на головну святкову ялинку.

У Тернополі різдвяну ялинку не ставитимуть через трагічні події: 19 листопада 2025 року під час російського обстрілу була зруйнована багатоповерхівка, загинули 35 людей, серед яких шестеро дітей. Натомість буде традиційна українська шопка – це різдвяна композиція, що зображає сцену народження Христа.

