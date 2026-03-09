Коли пасажири в літаку можуть отримати місце в першому класі: корисний лайфхак
- Бортпровідники можуть надавати безкоштовні напої або зручні місця, якщо пасажири ввічливі та спокійні під час затримок.
- Ввічливе прохання може допомогти отримати місце в першому класі, якщо воно вільне, але пасажири, які сідають вже в стані алкогольного сп'яніння, можуть бути позбавлені обслуговування.
Бортпровідниця з багаторічним досвідом поділилася порадами, які допоможуть пасажирам отримати приємні бонуси під час польоту. Звичайна ввічливість та доброзичливість можуть відкрити чимало можливостей.
Стюардеса Сандра Вайт розповіла, що заслужити прихильність екіпажу набагато легше, ніж думають пасажири, пише The Sun. За її словами, пасажир може іноді отримати безкоштовний напій чи навіть комфортне місце.
Як отримати переваги під час польоту?
Виявляється, бортпровідники можуть пригостити напоєм, якщо рейс затримується через технічні проблеми й пасажири змушені довго чекати на злітній смузі. Якщо в такій ситуації люди поводяться спокійно, то екіпаж може піти їм назустріч.
До прикладу, якщо у пасажира є лише готівка, а на борту приймають оплату тільки картою, то у деяких випадках напій можуть запропонувати безкоштовно.
Ввічливе прохання іноді допомагає отримати навіть зручне місце. Якщо у салоні є вільні місця, то бортпровідники можуть допомогти пасажиру сісти в комфортніше сидіння. У рідкісних випадках це може навіть означати можливість отримати місце в першому класі, якщо там вільно.
Пасажирів можуть пересадити, якщо є вільне місце / Фото Pinterest
Втім, найскладнішими пасажирами є ті, хто сідає на борт вже напідпитку. Такі люди поводяться часто надто голосно, замовляють нові напої ще до початку обслуговування й поводять себе зовсім невиховано.
Сандра Вайт розповіла, що їй навіть доводилося відмовляти пасажирам в обслуговуванні, оскільки конфлікти з нетверезими людьми можуть бути небезпечними.
До слова, найбезпечнішими місцями в літаку вважаються ті, що знаходяться поруч із аварійними виходами або над крилами, пише Mirror. Комерційні авіаперельоти є надзвичайно безпечними, з ймовірністю загибелі близько 1 на 13,7 мільйона.
Які ще лайфхаки варто знати?
Іграшкову зброю заборонено брати на рейси по всій Європі через ризик її сплутати зі справжньою зброєю.
Стюардеса Тетяна Іваніхіна поділилася, що пасажири можуть побачити кабіну пілота, ввічливо попросивши дозволу у стюардеси після приземлення літака.
