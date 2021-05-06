Wizz Air запустить чотири нових рейса зі Львова

Бюджетний лоукостер Wizz Air заявив про запуск чотирьох нових авіарейсів зі Львова. Будуть літати у Німеччину, Польщу та Італію вже з червня 2021 року.

Авіарейс до Меммінгена у Німеччині з 13 червня, його виконуватимуть щочетверга та щонеділі. Вартість квитків становить від 19,99 євро в одну сторону.

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Авіарейс до Неаполя в Італії стартує 12 червня, його виконуватимуть щовівторка та щосуботи. Вартість квитків становить від 24,99 євро в одну сторону.

Авіарейс до Варшави у Польщі з 11 червня, його виконуватимуть щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. Вартість квитків становить від 14,99 євро в одну сторону.

Авіарейс до Познаня у Польщі стартує з 13 червня, його виконуватимуть щочетверга та щонеділі. Вартість квитків становить від 14,99 євро в одну сторону.

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Також авіакомпанія Wizz Air заявила, що не підвищуватиме вартість квитків після завершення кризи, а навпаки – знизить.

Досвідчений мандрівник, який за останні два роки зробив як мінімум 10 міжнародних перельотів, розповів кілька лайфхаків, як не заразитися коронавірусом у літаку.