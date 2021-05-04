34-річний турист Гілберт Отт (Gilbert Ott) за останні два роки зробив як мінімум 10 міжнародних перельотів і провів як пасажир літака близько 80 годин.

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Проте жодного разу не заразився коронавірусом.

Чоловік розповів декілька своїх секретів:

вибирати для подорожей країни з високим рівнем вакцинації населення

вибирати країни, де вимагають від прибувають ПЛР-тест

віддавати перевагу приватному сектору для ночівлі, щоб уникати загальних приміщень

Також мандрівник порадив туристам вибирати сонячні країни, де можна проводити багато часу на відкритому повітрі.

Я, як і раніше, вважаю, що краще обідати зовні кафе і ресторанів, оскільки в приміщеннях можуть бути проблеми з чистотою повітря,

– сказав Отт.

На його думку, шанс заразитися коронавірусом у пасажирів літака мінімальний – він посилається на дослідження, які доводять, що система фільтрації повітря робить його в п'ять разів чистіше і безпечніше, ніж в лікарні.

Я літав різними авіакомпаніями і кожен раз бачив відповідальний підхід до чистоти літака. Я просто підкреслюю, наскільки безпечним може бути подорож,

– додав Отт.

Науковці визначили, що треба робити для того, щоб уникнути зараження коронавірусом на борту літака.