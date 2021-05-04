34-летний турист Гилберт Отт (Gilbert Ott) за последние два года сделал как минимум 10 международных перелетов и провел в качестве пассажира самолета около 80 часов.
Читайте также: Безвизовый режим с ЕС для украинцев: какие будут изменения с 2022 года
Однако ни разу не заразился коронавируса.
Мужчина рассказал несколько своих секретов:
- выбирать для путешествий страны с высоким уровнем вакцинации населения
- выбирать страны, где требуют от прибывают ПЦР-тест
- отдавать предпочтение частному сектору для ночлега, чтобы избежать общих помещений
Также путешественник посоветовал туристам выбирать солнечные страны, где можно проводить много времени на открытом воздухе.
Я по-прежнему считаю, что лучше обедать снаружи кафе и ресторанов, поскольку в помещениях могут быть проблемы с чистотой воздуха,
– сказал Отт.
По его мнению, шанс заразиться коронавируса у пассажиров самолета минимальный – он ссылается на исследования, которые доказывают, что система фильтрации воздуха делает его в пять раз чище и безопаснее, чем в больнице.
Я летал разными авиакомпаниями и каждый раз видел ответственный подход к чистоте самолета. Я просто подчеркиваю, насколько безопасным может быть путешествие,
– добавил Отт.
Ученые определили, что надо делать для того, чтобы избежать заражения коронавирусом на борту самолета.