34-летний турист Гилберт Отт (Gilbert Ott) за последние два года сделал как минимум 10 международных перелетов и провел в качестве пассажира самолета около 80 часов.

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Однако ни разу не заразился коронавируса.

Мужчина рассказал несколько своих секретов:

выбирать для путешествий страны с высоким уровнем вакцинации населения

выбирать страны, где требуют от прибывают ПЦР-тест

отдавать предпочтение частному сектору для ночлега, чтобы избежать общих помещений

Также путешественник посоветовал туристам выбирать солнечные страны, где можно проводить много времени на открытом воздухе.

Я по-прежнему считаю, что лучше обедать снаружи кафе и ресторанов, поскольку в помещениях могут быть проблемы с чистотой воздуха,

– сказал Отт.

По его мнению, шанс заразиться коронавируса у пассажиров самолета минимальный – он ссылается на исследования, которые доказывают, что система фильтрации воздуха делает его в пять раз чище и безопаснее, чем в больнице.

Я летал разными авиакомпаниями и каждый раз видел ответственный подход к чистоте самолета. Я просто подчеркиваю, насколько безопасным может быть путешествие,

– добавил Отт.

Ученые определили, что надо делать для того, чтобы избежать заражения коронавирусом на борту самолета.