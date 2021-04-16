К такому выводу пришли ученые американского Центра по защите и контролю заболеваний (CDC). Согласно результатам последних исследований, риск заражения пассажиров в салоне авиалайнера снижается на 23-57%, если среднее сиденье остается занятым.

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Для исследования использовали манекены, которые выпускали аэрозоль в макетах салонов самолетов. При этом результаты были основаны на исследовании, проведенном еще в 2017 году, поэтому при его проведение не учитывалось использование масок.

Физическое дистанцирование пассажиров самолета, в том числе с помощью таких мер, как освобождение среднего сиденья, может обеспечить дополнительное снижение риска заражения COVID-19,

– заявили в организации.

Такая практика уже обсуждалась на ранних стадиях пандемии, однако мало кто авиакомпании фактически реализовали этот способ защиты пассажиров.

Британская авиакомпания Virgin Atlantic записала звуки самолета для тех, кто скучает по путешествиями. Послушать их можно по ссылке.