Однако журналисты пообщались с основателем турагентства "Патриот" Богданом Климчуком и собрали информацию о бюджетном отдыхе.
Владелец туристического агентства Богдан Климчук \ Фото Богдана Климчука
К побережью Занзибара можно доехать из любой точки на такси. Поездка обычно стоит 40 долларов за машину (1120 гривен). Или еще можно поехать на общественном транспорте дала-дала – местной маршрутке.
Катера с побережья до Мнемба ходят непрерывно в течение всего дня.
Поездка будет в разы дешевле, но будьте готовы ехать буквально в багажнике пикапа,
– рассказал Богдан Климчук.
Дайвингом или снорклингом (плавание под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и ластами – 24). С октября по декабрь у берегов можно увидеть горбатых китов и морских черепах. Также к берегам приплывают дельфины.
Бюджетный отдых на Мнембе
Путешественников на Мнембе ждет отдых люкс класса. Единственный отель на острове Mnemba Island Lodge предлагает гостям апартаменты средней цены 3 тысячи долларов (84 тысячи гривен) на двоих за сутки. Цена за некоторые апартаменты достигает 25 тысяч за ночь на двоих (700 тысяч гривен).
Остров Блла Гейтса \ \ Фото Богдана Климчука
Остров охраняют и непосредственно туда туристов не пускают. Однако поехать на экскурсию вблизи острова возможно.
Я – турагент, и у придерживаться этическим соображениям не наговаривать на других гидов. Но вынужден признать, что цены на экскурсии на остров очень завышают,
– сказал Богдан Климчук.
"Для этого опять же советую воспользоваться услугами масаев. Они организуют все, что вы захотите. Нам дополнительно предложили аренду масок для снорклинга и огромную тарелку фруктов", – говорит Богдан.
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Что делать на острове бюджетном туристу? Во время отливов вблизи Мнемба в 100 метрах появляется песчаная коса. Там и могут отдохнуть бюджетные туристы. На этом мини острове можно загорать или гулять или заниматься снорклингом.