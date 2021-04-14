Однако журналисты пообщались с основателем турагентства "Патриот" Богданом Климчуком и собрали информацию о бюджетном отдыхе.

мнемба танзанія острів біла гейтса
Владелец туристического агентства Богдан Климчук \ Фото Богдана Климчука

К побережью Занзибара можно доехать из любой точки на такси. Поездка обычно стоит 40 долларов за машину (1120 гривен). Или еще можно поехать на общественном транспорте дала-дала – местной маршрутке.

Катера с побережья до Мнемба ходят непрерывно в течение всего дня.

Поездка будет в разы дешевле, но будьте готовы ехать буквально в багажнике пикапа,
– рассказал Богдан Климчук.

Чем можно заниматься на острове?

Дайвингом или снорклингом (плавание под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и ластами – 24). С октября по декабрь у берегов можно увидеть горбатых китов и морских черепах. Также к берегам приплывают дельфины.

Бюджетный отдых на Мнембе

Путешественников на Мнембе ждет отдых люкс класса. Единственный отель на острове Mnemba Island Lodge предлагает гостям апартаменты средней цены 3 тысячи долларов (84 тысячи гривен) на двоих за сутки. Цена за некоторые апартаменты достигает 25 тысяч за ночь на двоих (700 тысяч гривен).

мнеба танзанія острів балі гейтса
Остров Блла Гейтса \ \ Фото Богдана Климчука

Остров охраняют и непосредственно туда туристов не пускают. Однако поехать на экскурсию вблизи острова возможно.

Я – турагент, и у придерживаться этическим соображениям не наговаривать на других гидов. Но вынужден признать, что цены на экскурсии на остров очень завышают,
– сказал Богдан Климчук.

"Для этого опять же советую воспользоваться услугами масаев. Они организуют все, что вы захотите. Нам дополнительно предложили аренду масок для снорклинга и огромную тарелку фруктов", – говорит Богдан.

Интересно! Гигантская улыбка с деревьев, которую видно с неба: американские лесники создали смайлик в лесу

Что делать на острове бюджетном туристу? Во время отливов вблизи Мнемба в 100 метрах появляется песчаная коса. Там и могут отдохнуть бюджетные туристы. На этом мини острове можно загорать или гулять или заниматься снорклингом.