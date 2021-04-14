Однако журналисты пообщались с основателем турагентства "Патриот" Богданом Климчуком и собрали информацию о бюджетном отдыхе.

Читайте также: В Китае поставили светофоры для верблюдов: как они работают Чем известен остров Мнемба? Большая часть острова принадлежит основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Отдыхать на Мнемба приезжают Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Майкл Дуглас и Марк Цукерберг. Мнемба – небольшой остров, расположенный в 2 километрах от Занзибара. Он имеет треугольную форму и окружен рифом. Эта часть острова является занзибарская национальным заповедником. Трансфер на остров осуществляют с пляжа Muyuni на северо-восточной части Занзибара. Для этого можно воспользоваться услугами масаев – рыбаков, которые занимаются организацией экскурсий и решают различные проблемы туристов.



Владелец туристического агентства Богдан Климчук \ Фото Богдана Климчука

К побережью Занзибара можно доехать из любой точки на такси. Поездка обычно стоит 40 долларов за машину (1120 гривен). Или еще можно поехать на общественном транспорте дала-дала – местной маршрутке.

Катера с побережья до Мнемба ходят непрерывно в течение всего дня.

Поездка будет в разы дешевле, но будьте готовы ехать буквально в багажнике пикапа,

– рассказал Богдан Климчук.

Чем можно заниматься на острове?



Дайвингом или снорклингом (плавание под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и ластами – 24). С октября по декабрь у берегов можно увидеть горбатых китов и морских черепах. Также к берегам приплывают дельфины.

Бюджетный отдых на Мнембе

Путешественников на Мнембе ждет отдых люкс класса. Единственный отель на острове Mnemba Island Lodge предлагает гостям апартаменты средней цены 3 тысячи долларов (84 тысячи гривен) на двоих за сутки. Цена за некоторые апартаменты достигает 25 тысяч за ночь на двоих (700 тысяч гривен).



Остров Блла Гейтса \ \ Фото Богдана Климчука

Остров охраняют и непосредственно туда туристов не пускают. Однако поехать на экскурсию вблизи острова возможно.

Я – турагент, и у придерживаться этическим соображениям не наговаривать на других гидов. Но вынужден признать, что цены на экскурсии на остров очень завышают,

– сказал Богдан Климчук.

В турагента в отеле экскурсию на Мнемба можно за 70-80 долларов (1960 – 2240 гривен).



Организовать же поездку самостоятельно на месте можно почти втрое дешевле – за 26 долларов (728 гривен) с одного человека.

"Для этого опять же советую воспользоваться услугами масаев. Они организуют все, что вы захотите. Нам дополнительно предложили аренду масок для снорклинга и огромную тарелку фруктов", – говорит Богдан.

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Что делать на острове бюджетном туристу? Во время отливов вблизи Мнемба в 100 метрах появляется песчаная коса. Там и могут отдохнуть бюджетные туристы. На этом мини острове можно загорать или гулять или заниматься снорклингом.