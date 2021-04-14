Проте журналісти поспілкувалися із засновником турагентства "Патріот" Богданом Климчуком і зібрали інформацію про бюджетний відпочинок.

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Чим відомий острів Мнемба?

Більша частина острова належить засновнику Microsoft Біллу Гейтсу. Відпочивати на Мнембу приїжджають Наомі Кембелл, Шерон Стоун, Майкл Дуглас та Марк Цукерберг.

Мнемба – невеликий острів, розташований за 2 кілометри від Занзібару. Він має трикутну форму і оточений рифом. Ця частина острова є занзібарським національним заповідником.

Трансфер на острів здійснюють з пляжу Muyuni на північно-східній частині Занзібару. Для цього можна скористатися послугами масаїв – рибалок, які займаються організацією екскурсій та вирішують різні проблеми туристів.



Власник туристичного агентства Богдан Климчук \ Фото Богдана Климчука

До узбережжя Занзібару можна доїхати з будь-якої точки на таксі. Поїздка зазвичай коштує 40 доларів за машину (1 120 гривень). Або ще можна поїхати на громадському транспорті дала-дала – місцевій маршрутці.

Катери з узбережжя до Мнемби ходять безупинно протягом усього дня.

Поїздка буде в рази дешевшою, але будьте готові їхати буквально у багажнику пікапа,

– розповідає Богдан Климчук.

Чим можна займатися на острові?



Дайвінгом чи снорклінгом (плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою і ластами – 24). З жовтня до грудня біля берегів можна побачити горбатих китів та морських черепах. Також до берегів припливають дельфіни.

Бюджетний відпочинок на Мнембі

Мандрівників на Мнембі чекає відпочинок люкс класу. Єдиний готель на острові Mnemba Island Lodge пропонує гостям апартаменти за середню ціну 3 тисячі доларів (84 тисячі гривень) на двох за добу. Ціна за деякі апартаменти досягає 25 тисяч за ніч на двох (700 тисяч гривень).



Острів Білла Гейтса \ \ Фото Богдана Климчука

Острів охороняють і безпосередньо туди туристів не пускають. Однак поїхати на екскурсію поблизу острова можливо.

Я – турагент, і маю дотримуватися етичних міркувань, не наговорювати на інших гідів. Але змушений визнати, що ціни на екскурсії до острова дуже завищують,

– сказав Богдан Климчук.

У турагента в готелі екскурсію на Мнембу можна замовити за 70-80 доларів (1 960 – 2 240 гривень).



Організувати ж поїздку самостійно на місці можна майже втричі дешевше – за 26 доларів (728 гривень) з однієї людини.

"Для цього знову ж таки раджу скористатися послугами масаїв. Вони організують все, що ви захочете. Нам додатково запропонували оренду масок для снорклінгу та величезну тарілку фруктів", – каже Богдан.

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Що робити на острові бюджетному туристу? Під час відпливів поблизу Мнемби за 100 метрів з'являється піщана коса. Там і можуть відпочити бюджетні туристи. На цьому міні острові можна засмагати, гуляти або займатися снорклінгом.