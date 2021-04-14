Диаметр огромной улыбки составляет примерно 100 метров. Сделана она из двух разных типов хвойных пород, одна из которых меняет цвет осенью, другая – остается зеленой весь год.

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Откуда взялся гигантский смайлик

История орегонского смайлика берет свое начало с 2011 года. Компания Hampton Lumber, которой принадлежит эта территория, во время операции по восстановлению лесов решила немного повеселиться. После плановой вырубки деревьев лесники принимают меры, чтобы обеспечить отрастание здорового леса. В зависимости от местоположения и среды они часто высаживают саженцы нескольких разных пород деревьев.

Идея смайлика появилась у Дэвида Хэмптона и нашего бывшего менеджера по лесным хозяйствам Денниса Крила. Когда мы собирали урожай, мы знали, что эта область хорошо заметна для людей, которые едут по шоссе. Поэтому Дэвид и Дэнис увидели возможность для развлечения,

– рассказала представительница Hampton Lumber.



Огромная улыбка с деревьев в Орегоне / Фото skogsforum

Как создавали улыбку

Сначала лесники определили границы круга с помощью веревки.

Затем на месте глаз и рта они посадили дугласовую пихту, а остальную часть заполнили лиственницей, которая в отличие от большинства хвойных деревьев теряет хвою осенью и желтеет.

В целом лесники потратили неделю на то, чтобы высадить необходимое количество деревьев.



Смайлик сделали из двух видов хвойных деревьев / Фото designboom

Улучшает настроение

Сегодня гигантский смайлик помогает развеселить местных жителей, когда им действительно нужна причина для улыбки.

Здесь очень депрессивный район. Но когда вы едете и видите этот смайлик, это безусловно улучшает настроение. Да, сейчас мой день станет лучше, потому что я увидела гигантскую улыбку,

- говорит местная женщина.

Со временем смайлик в Орегоне может терять свои очертания, но эксперты из Hampton Lumber утверждают, что он будет оставаться четким еще по крайней мере 10 лет. А где-то через 30 – 50 лет деревья срубят и переработают их на пиломатериалы.



Смайлик улучшает настроение всем, кто проезжает рядом / Фото Earthmonk

Гигантский смайлик из деревьев: смотрите видео The Oregonia