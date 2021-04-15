Основные направления, куда хотят британцы - это Барбадос, Нью-Йорк, Калифорния и Флорида. В опросе приняли участие тысяча респондентов.
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82% опрошенных скучают по тем, как пилот говорил по громкой связи. 78% опрошенных не хватает колокола тележки с напитками.
Поэтому авиакомпания Virgin Atlantic решила записать АСМР-видео, в котором делается упор на звук.
В первом ролике от Virgin Atlantic слышать звук перелистывания страниц паспорта, объявления о посадке на борт, открытие и закрытие багажной полки, звук демонстрации безопасности, открытой бутылки с шампанским, отрыв корешка посадочного талона, нажатие кнопок в самолете.
Второй ролик продолжительностью в один час содержит примерно такие же звуки, но они дополнены видами сверху на облака, а также шумом двигателя.