Основные направления, куда хотят британцы - это Барбадос, Нью-Йорк, Калифорния и Флорида. В опросе приняли участие тысяча респондентов.

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82% опрошенных скучают по тем, как пилот говорил по громкой связи. 78% опрошенных не хватает колокола тележки с напитками.

Поэтому авиакомпания Virgin Atlantic решила записать АСМР-видео, в котором делается упор на звук.

АСМР – автономная сенсорная меридиональная реакция. Ее феномен восприятия в том, что человек испытывает приятные ощущения покалывания в затылке, которые распространяются в виде мурашек по коже.

В первом ролике от Virgin Atlantic слышать звук перелистывания страниц паспорта, объявления о посадке на борт, открытие и закрытие багажной полки, звук демонстрации безопасности, открытой бутылки с шампанским, отрыв корешка посадочного талона, нажатие кнопок в самолете.

Второй ролик продолжительностью в один час содержит примерно такие же звуки, но они дополнены видами сверху на облака, а также шумом двигателя.