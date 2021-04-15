Основні напрямки, куди хочуть британці – це Барбадос, Нью-Йорк, Каліфорнії та Флориду. В опитуванні взяла участь одна тисяча респондентів.

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82% опитаних сумують за тим, як пілот говорив по гучному зв'язку. 78% опитаних не вистачає дзвону візки з напоями.

Тому авіакомпанія Virgin Atlantic вирішила записати АСМР-відео, в якому робиться наголос на звук.

АСМР – автономна сенсорна меридіональная реакція. Її феномен сприйняття у тому, що людина відчуває приємні відчуття поколювання в потилиці, які поширюються в вигляді мурашок по шкірі.

В першому ролику від Virgin Atlantic чути звук перегортання сторінок паспорта, оголошення про посадку на борт, відкриття і закриття багажної полиці, звук демонстрації безпеки, відкритої пляшки з шампанським, відривання корінця посадкового талона, натискання кнопок в літаку.

Другий ролик тривалістю в одну годину містить приблизно такі ж звуки, але вони доповнені видами зверху на хмари, а також шумом двигуна.