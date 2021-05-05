Дівчина прославилася у мережі завдяки відео, у яких вона розповідає про свою роботу. А також ділиться лайфхаками з підписниками.

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За її словами, найпростіший спосіб отримати безкоштовний напій на борту – це помітити та сказати персоналу про поломку на посадковому місці.

Вона порадила пасажирам, які помітили проблеми зі столиком або кондиціонером, повідомити про це членам екіпажу. І вони можуть запропонувати безкоштовний напій як вибачення.

Однак персонал не запропонує пасажирам нічого натомість, якщо ті будуть хамити та грубити.

Також Камалані розповіла, що при скасуванні або затримці рейсу, пасажири мають право зателефонувати в службу підтримки авіакомпанії та попросити нарахувати додаткові милі для наступних польотів.

Раніше стюардеса розповіла, як вибрати найкращі місця на борту літака.