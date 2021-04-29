Публікують такі кадри на сторінці @flight_love в Інстаграмі. Аккаунт висвітлює життя членів екіпажу по всьому світу. Travel24 зібрав добірку фото, які вам точно сподобаються та підіймуть настрій.
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Чому б не сфотографуватися у двигуні літака?
"Ми допоможемо рушити з місця якнайшвидше"
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Відзначимо, раніше деякі "щасливчики" поділились світлинами зі своїх подорожей, коли щось пішло не так. Ці користувачі точно знають, що таке почуття гумору!