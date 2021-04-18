Серед головних – страх проспати рейс. Оскільки найчастіше перельоти заплановані на ранок або ніч, прокинутися необхідно за 2,5 – 3 години до приїзду в аеропорт.

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Особисто я настільки завжди боюся проспати, що повністю розслабитися і піти в глибокий сон перед рейсом ніколи не можу. При тому ще прокидаюся по 100 – 500 разів і перевіряю час на телефоні, – поділилася стюардеса.

За її словами, деякі члени екіпажу навіть заводять традиційні "стаціонарні" будильники.

Не менш поширеним – є страх не встигнути вчасно прийти на брифінг перед авіаперельотом. Він вкрай важливий, адже в ході нього пілот повідомляє всю необхідну інформацію, відповідає на питання і ставить їх.

Я завжди закладаю додаткових 30 – 40 хвилин. Щоб бути спокійною, я краще посиджу цей час і підготуюся до майбутнього брифінгу, – підсумувала Кеті.

Відзначимо, раніше стюардеса розповіла, як вибрати найкращі місця на борту літака.

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