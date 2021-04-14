Відповідним відео дівчина поділилася у мережі. В ньому закликала всіх пасажирів перевіряти наявність рятувального жилета під сидінням як тільки зайшли в літак.

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За її словами, деякі пасажири крадуть жилети – ніби сувенір з польоту.

Таїсія зазначила, що така дія розцінюється як повноцінна крадіжка майна авіакомпанії.

У багатьох авіакомпаніях існує процедура перевірки 100% жилетів після кожного рейсу. У випадку крадіжки, екіпаж дивиться, хто сидів на цьому місці, – пояснила стюардеса.

Вона додала, що у такий спосіб цих пасажирів виявити дуже просто.



Що обов'язково треба зробити після посадки в літак / Скріншоти з тіктока Таїсії

Відзначимо, раніше ця ж стюардеса назвала три несумісних з авіаперельотами стани пасажирів.