Соответствующим видео девушка поделилась в сети. В нем призвала всех пассажиров проверять наличие спасательного жилета под сиденьем как только зашли в самолет.
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По ее словам, некоторые пассажиры воруют жилеты – как сувенир из полета.
Таисия отметила, что такое действие расценивается как полноценная кража имущества авиакомпании.
Во многих авиакомпаниях существует процедура проверки 100% жилетов после каждого рейса. В случае кражи, экипаж смотрит, кто сидел на этом месте, – объяснила стюардесса.
Она добавила, что таким образом этих пассажиров обнаружить очень просто.
Что обязательно нужно сделать после посадки в самолет / Скриншоты с тиктока Таисии
Отметим, ранее эта же стюардесса назвала три несовместимых с авиаперелетами состояния пассажиров.