Стюардессы все чаще регистрируются в социальных сетях и рассказывают детали своей работы. Так, сотрудница компании SkyUp Таисия назвала три несовместимых с авиаперелетами состояния пассажиров.

По ее словам, у пассажиров, которые в течение последних 24 часов до полета занимались дайвингом, на борту может развиться кессонная болезнь. Она возникает в организме человека при быстром переходе из среды с повышенным атмосферным давлением воздуха в среду с более низким давлением.

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Кроме того, стюардесса заявила, что опасно летать и пассажирам, страдающим от насморка или отита, потому что через изменение давления при взлете и посадке могут лопнуть барабанные перепонки.

Но если уж случилась такая ситуация, что у вас насморк, и вы никак не можете не лететь, обязательно берите с собой сосудосуживающее средство,

– посоветовала Таисия.

Девушка также предостерегла от полета женщин, чей срок беременности более 35 недель.

"Во время полета могут начаться преждевременные роды, а на борту нет возможности предоставить полноценную медицинскую помощь в случае осложнений", – отметила стюардесса.