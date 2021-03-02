Мріяли колись посадити літак, як герой пригодницького фільму? Українська стюардеса розповіла, чи під силу це звичайному пасажиру.

Дівчина працює в авіакомпанії SkyUp і у соцмережах ділиться деталями своєї роботи.

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Вона оцінила здатність звичайного пасажира без спеціальної підготовки вдало посадити літак. За її словами, зараз поширена думка, що більшість літає на автопілоті.

Якщо це було б правдою, будь-який пасажир міг би безпечно посадити літак,

– заявила бортпровідниця.

Таїсія додала, що навіть при сучасному розвитку технологій пілоти беруть максимальну участь в управлінні лайнерами і практично всі завдання, які виконує літак, тою чи іншою мірою надходять по команді членів екіпажу.

Тобто в реальному житті непідготовлені пасажири не зможуть успішно здійснити посадку повітряного судна.

Звичайна людина навіть не зможе налаштувати зв'язок з диспетчерами, не кажучи вже про навігації та програмування,

– додала дівчина.