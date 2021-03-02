Мечтали когда-то посадить самолет, как герой фильма? Украинская стюардесса рассказала, под силу ли это обычном пассажиру.

Девушка работает в авиакомпании SkyUp и в соцсетях делится деталями своей работы.

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Она оценила способность обычного пассажира без специальной подготовки удачно посадить самолет. По ее словам, сейчас распространено мнение, что большинство летает на автопилоте.

Если это было бы правдой, любой пассажир мог бы безопасно посадить самолет,

– заявила бортпроводница.

Таисия добавила, что даже при современном развитии технологий пилоты берут максимальное участие в управлении лайнерами и практически все задачи, которые выполняет самолет, так или иначе поступают по команде членов экипажа.

То есть в реальной жизни неподготовленные пассажиры не смогут успешно осуществить посадку воздушного судна.

Обычный человек даже не сможет настроить связь с диспетчерами, не говоря уже о навигации и программирование,

– добавила девушка.