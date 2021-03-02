Метод Вальсальвы и чудо-леденец: как пережить авиаперелет с ребенком и сохранить нервы
Многие родители нервничают насчет полета больше, чем сами дети. Но существует несколько советов, которые помогут сделать перелет с детьми максимально комфортным.
Источник:"О, Море"
Редакция пообщалась с педиатром Мариной Осипенко и мамой-блогера Катей Мехед. Они развенчали некоторые предубеждения относительно сложности этого процесса.
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С какого возраста можно летать с ребенком, а когда стоит отказаться
Большинство авиакомпаний не позволяют летать с детьми в возрасте до 7 дней, а дальше ограничений не существует.
Случаи, в которых стоит проконсультироваться с педиатром:
- ребенок рожден преждевременно
- имеет хронические заболевания легких или сердца
- болеет острыми респираторными заболеваниями
- аллергия
- недавно перенес отит
Интересно, что перелет с младенцами будет комфортнее, чем с детьми после двух лет, потому что малыш, вероятно, будет все время спать, достаточно просто подстроить время перелета в график сна и кормления, – отметила Марина Осипенко.
Условия перелета детей
Дети до 2 лет могут летать без отдельного места, цена за авиаперелет ребенка преимущественно составляет 10% от взрослого тарифа. Если вы путешествуете с двумя детьми – придется выкупить одно дополнительное место.
Для детей 2 – 11 лет тариф предусматривает отдельное место для ребенка, в стоимость которого входит регистрация багажа по нормам как для взрослых. Цену Child авиакомпании считают от полного тарифа непосредственно во время бронирования.
Авиаперелет с ребенком / aviasovet.ru
Следует отметить, что билеты для детей и взрослого должны входить в одно бронирование. Если младенец добавлен к бронированию, другие налоги и сбор за бронирование не будут взиматься дополнительно.
Автокресло для ребенка
Хотя и дети до 2 лет могут лететь на руках у родителей, но это не очень безопасно в условиях турбулентности. Поэтому в некоторых авиакомпаниях вы можете заказать автокресло, или взять на борт самолета свое.
"МАУ"
Авиакомпания обязывает перевозить ребенка такого возраста в автокресле, но услуги не предоставляет. Если вы возьмете свое автокресло, то максимальные размеры сиденья должны быть 42х42 сантиметров (16,5х16,5 дюймов).
Ryanair
Авиалайнер позволяет взять на борт собственное автокресло, если оно одобрено авиакомпанией к использованию в самолетах и имеет 5-точечное крепление. Вам нужно предварительно позвонить в колл-центр для точного согласования и размещения на самолете, ведь в таком случае есть ограничения выбора мест: в частности, одобрены автокресла для детей можно разместить только в некоторых рядах.
Автокресло для ребенка в самолете / healthy-kids.ru
SkyUp
На сайте компании указано, что детские коляски и люльки для младенцев позволяют перевозить бесплатно, а вот для детей от 2 лет следует установить автокресло, которое разрешено взять с собой. За него нужно заплатить, как за отдельное место багажа. Компания не дает возможности аренды автокресла. Поэтому помните о разрешенных размерах сиденья автокресла: 42х42 сантиметров (16,5х16,5 дюймов).
Wizz Air
На борт для детей разрешено брать только обращенные против движения автокресла. Оно должно иметь фиксатор, чтобы его можно было безопасно закрепить с помощью ремня безопасности пассажирского кресла. Если вы купили дополнительное место, чтобы разместить автокресло, не нужно оплачивать детский сбор. Но в таком случае не предоставляется право на дополнительную единицу багажа для младенца.
Безопасность во время авиаперелета
Во время пандемии особенно важно заботиться о гигиене, ведь есть риск подхватить вирус. Протрите грязные места в самолете антибактериальными салфетками. Речь идет о сиденье, подлокотнике и пряжке ремня безопасности.
Продезинфицируйте все поверхности самолета / shutterstock.com
Наиболее безопасными считают места у окна, ведь это уменьшает риски травмирования во время того, когда бортпроводники будут разносить еду во время перелета.
Как помочь организму ребенка во время полета
Если ребенок не спит во время взлета и посадки, можно прибегнуть к простым лайфхакам, которые облегчат реакцию организма на перепад давления и не заложат уши:
- младенцев можно прикладывать к груди или дать бутылочку
- взрослый ребенок может сосать леденец или пить через соломинку
- можно попробовать метод Вальсальвы: сделать полный выдох и глубокий вдох при закрытом рту и носу и сомкнутых голосовых связках и задержать дыхание
- если у ребенка ринит, следует использовать сосудосуживающие капли за 30 минут до начала полета
- если у ребенка аллергия, лекарства следует принять за час до полета
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Какие риски во время полета реальные, а какие преувеличены
Для здоровья в большинстве случаев перелет не несет никаких последствий. Частая реакция – гипоксия – ускорение частоты сердечных сокращений, если нет хронических заболеваний, – перелет безопасен.
Дети с эпилепсией могут путешествовать самолетом, но родители должны учесть смену часовых поясов – противоэпилептические препараты следует держать в ручной клади.
О масках для ребенка во время пандемии
Носить маску необязательно детям до 5 лет, но если вашему ребенку 6 – 11 лет, позаботьтесь, чтобы она находилась в аэропорту и самолете в маске.
Как развлечь ребенка во время перелета
Самое важное удержать ребенка на одном месте при взлете и посадке – в таком случае помогут новые игрушки.
Я всегда беру лист бумаги, новые карандаши, конструктор, несколько машинок, книгу о самолетике, пластилин и воздушные шарики – это мой лайфхак. Потому что шарик достаточно универсальная игрушка, ее можно надуть, разрисовать, миллион вариаций с таким нехитрым предметом, – делится блогерша Катя Мехед.
Работают на отлично и мультики, которые следует загрузить заранее.
Как развлечь ребенка во время полета / traveltips.com.ua
К каким непредвиденным ситуациям следует быть готовым
Блогерша советует иметь с собой аптечку, чтобы вовремя отреагировать на любую ситуацию. И конечно, каждому из семьи следует иметь хороший страховой полис и не просто для "галочки", а качественный полис.
Стоит ли путешествовать с ребенком
Катя говорит, что отдых с ребенком – это не просто, сложнее чем дома, но если у родителей хватает терпения, то путешествие принесет много пользы, в частности и для ребенка.
После каждой поездки у ее сына ощутимые "скачки роста" – после одной он начал говорить, после другой ходить по лестнице, каждое путешествие расширяет его кругозор.
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