Редакция пообщалась с педиатром Мариной Осипенко и мамой-блогера Катей Мехед. Они развенчали некоторые предубеждения относительно сложности этого процесса.

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Большинство авиакомпаний не позволяют летать с детьми в возрасте до 7 дней, а дальше ограничений не существует.

Интересно, что перелет с младенцами будет комфортнее, чем с детьми после двух лет, потому что малыш, вероятно, будет все время спать, достаточно просто подстроить время перелета в график сна и кормления, – отметила Марина Осипенко.

Условия перелета детей

Дети до 2 лет могут летать без отдельного места, цена за авиаперелет ребенка преимущественно составляет 10% от взрослого тарифа. Если вы путешествуете с двумя детьми – придется выкупить одно дополнительное место.

Для детей 2 – 11 лет тариф предусматривает отдельное место для ребенка, в стоимость которого входит регистрация багажа по нормам как для взрослых. Цену Child авиакомпании считают от полного тарифа непосредственно во время бронирования.



Авиаперелет с ребенком / aviasovet.ru

Следует отметить, что билеты для детей и взрослого должны входить в одно бронирование. Если младенец добавлен к бронированию, другие налоги и сбор за бронирование не будут взиматься дополнительно.

Автокресло для ребенка

Хотя и дети до 2 лет могут лететь на руках у родителей, но это не очень безопасно в условиях турбулентности. Поэтому в некоторых авиакомпаниях вы можете заказать автокресло, или взять на борт самолета свое.

"МАУ"

Авиакомпания обязывает перевозить ребенка такого возраста в автокресле, но услуги не предоставляет. Если вы возьмете свое автокресло, то максимальные размеры сиденья должны быть 42х42 сантиметров (16,5х16,5 дюймов).

Ryanair

Авиалайнер позволяет взять на борт собственное автокресло, если оно одобрено авиакомпанией к использованию в самолетах и ​​имеет 5-точечное крепление. Вам нужно предварительно позвонить в колл-центр для точного согласования и размещения на самолете, ведь в таком случае есть ограничения выбора мест: в частности, одобрены автокресла для детей можно разместить только в некоторых рядах.



Автокресло для ребенка в самолете / healthy-kids.ru

SkyUp

На сайте компании указано, что детские коляски и люльки для младенцев позволяют перевозить бесплатно, а вот для детей от 2 лет следует установить автокресло, которое разрешено взять с собой. За него нужно заплатить, как за отдельное место багажа. Компания не дает возможности аренды автокресла. Поэтому помните о разрешенных размерах сиденья автокресла: 42х42 сантиметров (16,5х16,5 дюймов).

Wizz Air

На борт для детей разрешено брать только обращенные против движения автокресла. Оно должно иметь фиксатор, чтобы его можно было безопасно закрепить с помощью ремня безопасности пассажирского кресла. Если вы купили дополнительное место, чтобы разместить автокресло, не нужно оплачивать детский сбор. Но в таком случае не предоставляется право на дополнительную единицу багажа для младенца.

Безопасность во время авиаперелета

Во время пандемии особенно важно заботиться о гигиене, ведь есть риск подхватить вирус. Протрите грязные места в самолете антибактериальными салфетками. Речь идет о сиденье, подлокотнике и пряжке ремня безопасности.