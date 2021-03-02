Редакція поспілкувалась з педіатром Мариною Осипенко та мамою-блогеркою Катею Мехед. Вони розвінчали деякі упередження щодо складності цього процесу.

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Більшість авіакомпаній не дозволяють літати з дітьми віком до 7 днів, а далі обмежень не існує.

Цікаво, що переліт з немовлятами буде комфортнішим, ніж з дітками після двох років, тому що малюк, ймовірно, буде весь час спати, достатньо просто підлаштувати час перельоту під графік сну та годування, – зауважила Марина Осипенко.

Умови перельоту дітей

Діти до 2 років можуть літати без окремого місця, ціна за авіапереліт дитини переважно становить 10% від дорослого тарифу. Якщо ви подорожуєте з двома дітьми – доведеться викупити одне додаткове місце.

Для дітей 2 – 11 років тариф передбачає окреме місце для дитини, у вартість якого входить реєстрація багажу за нормами як для дорослих. Ціну Child авіакомпанії рахують від повного тарифу безпосередньо під час бронювання.



Авіапереліт з дитиною / aviasovet.ru

Слід зазначити, що квитки для дітей і дорослого мають входити в одне бронювання. Якщо немовля додано до бронювання, інші податки та збір за бронювання не стягуватимуться додатково.

Автокрісло для дитини

Хоча й діти до 2 років можуть летіти на руках у батьків, але це не дуже безпечно в умовах турбулентності. Тому у деяких авіакомпаніях ви можете замовити автокрісло, або взяти на борт літака своє.

"МАУ"

Авіакомпанія зобов'язує перевозити дитину такого віку в автокріслі, але послуги не надає. Якщо ви візьмете своє автокрісло, то максимальні розміри сидіння повинні бути 42х42 сантиметрів (16,5х16,5 дюймів).

Ryanair

Авіалайнер дозволяє взяти на борт власне автокрісло, якщо воно схвалене авіакомпанією до використання в літаках і має 5-точкове кріплення. Вам потрібно попередньо зателефонувати у кол-центр для точного узгодження та розміщення на літаку, адже у такому разі є обмеження вибору місць: зокрема, схвалені автокрісла для дітей можна розмістити лише в деяких рядах.



Автокрісло для дитини в літаку / healthy-kids.ru