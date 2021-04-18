Среди главных – страх проспать рейс. Поскольку чаще всего перелеты запланированы на утро или ночь, проснуться необходимо за 2,5 – 3 часа до приезда в аэропорт.

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Лично я так всегда боюсь проспать, что полностью расслабиться и уйти в глубокий сон перед рейсом никогда не могу. При этом еще просыпаюсь по 100 – 500 раз и проверяю время на телефоне, – поделилась стюардесса.

По ее словам, некоторые члены экипажа даже заводят традиционные "стационарные" будильники.

Не менее распространенным – есть страх не успеть вовремя прийти на брифинг перед авиаперелетом. Он крайне важен, ведь в ходе него пилот сообщает всю необходимую информацию, отвечает на вопросы и ставит их.

Я всегда закладываю дополнительных 30 – 40 минут. Чтобы быть спокойной, я лучше посижу это время и подготовлюсь к будущему брифингу, – подытожила Кэти.

Отметим, ранее стюардесса рассказала, как выбрать лучшие места на борту самолета.

Бортпроводница авиакомпании SkyUp рассказала, под силу ли обычному пассажиру посадить самолет.