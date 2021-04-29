Публикуют такие кадры на странице @flight_love в Инстаграме. Аккаунт освещает жизнь членов экипажа по всему миру. Travel24 собрал подборку фото, которые вам точно понравятся и поднимут настроение.
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Почему бы не сфотографироваться в двигателе самолета?
"Мы поможем тронуться с места быстрее"
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Как вы разговариваете по телефону?
Отметим, ранее некоторые "счастливчики" поделились фотографиями из своих путешествий, когда что-то пошло не так. Эти пользователи точно знают, что такое чувство юмора!