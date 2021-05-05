Девушка прославилась в сети благодаря видео, в которых она рассказывает о своей работе. А также делится лайфхаками с подписчиками.

Читайте также: Когда пассажиры не видят как развлекаются стюардессы – смешные фото, которые поднимут настроение

По ее словам, самый простой способ получить бесплатный напиток на борту – это заметить и сказать персоналу о поломке на посадочном месте.

Она посоветовала пассажирам, которые заметили проблемы со столиком или кондиционером, сообщить об этом членам экипажа. И они могут предложить бесплатный напиток в качестве извинения.

Однако персонал не предложит пассажирам ничего взамен, если те будут хамить и грубить.

Также Камалани рассказала, что при отмене или задержке рейса, пассажиры имеют право позвонить в службу поддержки авиакомпании и попросить начислить дополнительные мили для следующих полетов.

Ранее стюардесса рассказала, как выбрать лучшие места на борту самолета.