Авиарейс в Мемминген в Германии с 13 июня, его будут выполнять каждый четверг и воскресенье. Стоимость билетов составляет от 19,99 евро в одну сторону.

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Авиарейс в Неаполь в Италии стартует 12 июня, его будут выполнять каждый вторник и субботу. Стоимость билетов составляет от 24,99 евро в одну сторону.

Авиарейс в Варшаву в Польше с 11 июня, его будут выполнять по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билетов составляет от 14,99 евро в одну сторону.

Авиарейс в Познани в Польше стартует с 13 июня, его будут выполнять каждый четверг и воскресенье. Стоимость билетов составляет от 14,99 евро в одну сторону.

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Также авиакомпания Wizz Air заявила, что не будет повышать стоимость билетов после завершения кризиса, а наоборот – снизит.

Опытный путешественник, за последние два года сделал как минимум 10 международных перелетов, рассказал несколько лайфхаки, как не заразиться коронавируса в самолете.