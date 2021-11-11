Квитки з України від 286 гривень: Wizz Air влаштував швидкий розпродаж
Джерело:lowcost.ua
Угорський лоукостер Wizz Air запустив акцію зі знижкою 20%. Розпродаж триває тільки сьогодні.
Знижка застосовується до тарифу і обов'язкових зборів, але не покриває адміністративний збір і послуги, які докуповуються окремо.
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Вартість акційних квитків з різних міст України, зокрема Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя, стартує від 286 гривень (9 євро).
Найдешевші квитки передбачають перевезення тільки маленької одиниці ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів.Зверніть увагу! Акційні квитки можна забронювати до 11 листопада включно.
Забронювати квитки можна до кінця сьогоднішнього дня на офіційному сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.
Авіаперевізник знизив ціни не на всі рейси, а на деякі з тих, що здійснюватимуться до 12 грудня 2021 року. Якщо на рейс застосовується знижка, то ви побачите відповідне повідомлення при виборі тарифу.
Зауважимо, раніше Wizz Air анонсувала запуск 25 нових напрямків з України.
ЄС виключив Україну із зеленого списку
Перед тим, як вирушати у мандрівку, слід перевіряти умови в'їзду для українців до конкретної країни, адже 9 листопада Україну виключили із зеленого списку країн – тепер буде важче потрапити у країни ЄС.
Кожні 14 днів цей перелік переглядають, аналізуючи ситуацію із захворюваність на коронавірус. Якщо ситуація з COVID-19 позитивна, то ЄС рекомендує відкрити кордони для мандрівників з "зелених країн", якщо ж негативна – заборонити в'їзд.
Однак це лише рекомендації. Тому кожна країна самостійно вирішує, чи посилювати обмеження.Відзначимо, попри виключення, в'їзд українським туристам дозволили вже вісім країн: Кіпр, Естонія, Хорватія, Нідерланди, Чехія, Австрія, Данія та Бельгія.