Квитки з України від 286 гривень: Wizz Air влаштував швидкий розпродаж

Угорський лоукостер Wizz Air запустив акцію зі знижкою 20%. Розпродаж триває тільки сьогодні.

Знижка застосовується до тарифу і обов'язкових зборів, але не покриває адміністративний збір і послуги, які докуповуються окремо.

Читайте також Wizz Air вперше запускає рейси з Києва на морський курорт Паланга