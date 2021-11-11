Скидка применяется к тарифу и обязательному сбору, но не покрывает административный сбор и услуги, которые докупаются отдельно.
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Стоимость акционных билетов из разных городов Украины, включая Киев, Львов, Одессу, Харьков и Запорожье, стартует от 286 гривен (9 евро).
Самые дешевые билеты предполагают перевозку только маленькой единицы ручной клади размером 40x30x20 сантиметров.
Забронировать билеты можно до конца сегодняшнего дня на официальном сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.
Авиаперевозчик снизил цены не на все рейсы, а на некоторые из тех, которые будут осуществляться до 12 декабря 2021 года. Если на рейс применяется скидка, вы увидите соответствующее сообщение при выборе тарифа.
Напомним, ранее Wizz Air анонсировала запуск 25 новых направлений из Украины.
ЕС исключил Украину из зеленого списка
Перед тем как отправляться в путешествие, следует проверять условия въезда для украинцев в конкретную страну, ведь 9 ноября Украину исключили из "зеленого списка" стран – теперь украинским туристам будет труднее попасть в страны ЕС.
Каждые 14 дней этот список пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если ситуация с COVID-19 положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если негативная – запретить въезд.
Однако это только рекомендации. Поэтому каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения.