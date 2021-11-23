Забронювати рейси зі знижкою можна на вибрані рейси до березня 2022 року.

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Вартість авіаквитків зі Львова, Києва, Харкова, Одеси та Запоріжжя з урахуванням знижки розпочинається від 286 гривень. Угорський лоукостер літає з України до різних міст Європи, а також ОАЕ.

Найдешевші квитки передбачають лише маленьку ручну поклажу розміром 40x30x20 сантиметрів.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 23 листопада 2021 року включно і поширюється на вибрані рейси до 26 березня 2022 року.

Зазначається, що знижка застосовується до тарифу й обов'язкових зборів, але не покриває адміністративний збір і додаткові послуги.

Акційні маршрути позначені "%".

Квитки бронюйте на офіційному сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.

Відзначимо, раніше Wizz Air заявив про запуск нового напрямку з Києва на литовський морський курорт Паланга, що на березі Балтійського моря.

Крім того, лоукостер відновив деякі рейси зі Львова, зокрема до Будапешту, Біллунду, Катовіце, Вільнюса та Братислави.

ЄС виключив Україну із "зеленого списку"

Перед тим, як вирушати у мандрівку, слід перевіряти умови в'їзду для українців до конкретної країни, адже 9 листопада Україну виключили із зеленого списку країн ЄС.

Однак кожна країна самостійно вирішує, чи посилювати обмеження. Тож, попри виключення, в'їзд українським туристам дозволило 15 країн. Куди можна вирушити та за яких умов – читайте у матеріалі!