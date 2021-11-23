Забронировать рейсы со скидкой можно на выбранные рейсы до марта 2022 года.

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Стоимость авиабилетов из Львова, Киева, Харькова, Одессы и Запорожья с учетом скидки начинается от 286 гривен. Венгерский лоукостер летает из Украины в разные города Европы, а также ОАЭ.

Самые дешевые билеты подразумевают лишь маленькую ручную кладь размером 40x30x20 сантиметров.

Обратите внимание! Распродажа будет продолжаться до 23 ноября 2021 года включительно и распространяется на выбранные рейсы до 26 марта 2022 года.

Отмечается, что скидка применяется к тарифу и обязательному сбору, но не покрывает административный сбор и дополнительные услуги.

Акционные маршруты обозначены "%".

Билеты бронируйте на официальном сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.

Отметим, ранее Wizz Air заявил о запуске нового направления из Киева на литовский морской курорт Паланга, что на берегу Балтийского моря.

Кроме того, лоукостер возобновил некоторые рейсы из Львова, в частности в Будапешт, Биллунд, Катовице, Вильнюс и Братиславу.

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

Перед тем как отправляться в путешествие, следует проверять условия въезда для украинцев в конкретную страну, ведь 9 ноября Украину исключили из зеленого списка стран ЕС.

Однако каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения. Так что, несмотря на исключение, въезд украинским туристам разрешило 15 стран. Куда можно отправиться и при каких условиях – читайте в материале!