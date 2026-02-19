Ви маєте їх побачити: 3 найкрасивіших міста Іспанії у весняну пору

Іспанія вже давно входить до переліку найпривабливіших туристичних напрямків Європи. Країна багата на історію, має яскраву культуру та смачну кухню, яка приваблює сотні тисяч мандрівників зі всього світу.

Експерти прогнозують, що у 2026 році інтерес до цієї країни може досягнути рекордного рівня, пише In Journal. Навесні туристи часто обирають великі міста, тож для тих, хто планує мандрівку до Іспанії – радимо звернути увагу на 3 найкрасивіші міста.

У які міста поїхати в Іспанії навесні?

Валенсія

Це третє за величиною місто Іспанії розташоване на східному узбережжі Піренейського півострова. Одна з головних візитівок міста – комплекс Місто науки та мистецтв, збудований у старому руслі річки Турія. Тут розташовані Палац мистецтв "Королева Софія", Музей науки "Принц Філіп" та Океанографічний музей. Серед інших знакових місць – Валенсійські ворота та 15 мостів, що стали символом міста.

Валенсія відома й архітектурою Сантьяго Калатрави, чиї футуристичні споруди контрастують із історичним центром. Місто тішить кліматом – тут близько 300 сонячних днів на рік і лише близько 20 дощових. Саме в цьому місті з’явилася паелья, тож туристам обов’язково варто її спробувати.

Барселона

Столиця Каталонії стала найпопулярнішим туристичним напрямком. Місто поєднує середземноморську атмосферу з багатою культурною спадщиною. Колись у цьому місті жили Пабло Пікассо та Сальвадор Далі.

Знайомство з містом зазвичай починають із площі Каталонії, звідки бере початок знаменита Ла-Рамбла – це вулиця з артистами, торговцями та ринком Бокерія. Наприкінці алеї височіє пам’ятник Колумбу, що веде до морської частини міста.

Обов’язковими пунктами програми залишаються парк Гуель і Собор Святого Сімейства – шедеври Антоніо Гауді, а також Каса-Міла й Каса-Бальйо.

Мадрид

Столиця Іспанії поєднує сучасну архітектуру, величні площі та багату музейну спадщину. Серед знакових місць - Іспанська площа, Гран-Віа, Пуерта-дель-Соль, Пласа-Майор, парк Ретіро, площа Сібелес та стадіон "Сантьяго Бернабеу".

Місто славиться музеями. Мандрівники можуть відвідати музей Прадо, Національний музей мистецтв королеви Софії та Музей Тіссен-Борнеміси. Мадрид відомий своєю гастрономією. Тут можна спробувати традиційні тапаси чи тортильєї, а ще скуштувати безліч іспанських страв.

На які іспанські острови не так легко потрапити?

Мар-Менор в Іспанії відомий ізольованими островами, що виникли через підводну вулканічну активність і мають статус природного заповідника, пише Mirror. Доступ до островів обмежений, можливий лише через організовані тури, а кожен острів має свою унікальну історію та екосистему.

