Вперше у Версальському палаці можна переночувати: скільки коштують королівські апартаменти

Тепер у Франції ви можете відвідати Версальський палац не лише з екскурсією, а й зупинитися тут на ніч. Така послуга стане можливою, як тільки відкриється перший готель на території.
Вперше в історії на території знаменитого замку відкривається готель. Тепер туристи можуть переночувати у Версальському дворі, але коштуватиме це не дешево – 1,5 тисячі фунтів стерлінгів (57 тисяч гривень) за ніч.
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Новий готель у Версальському палаці / Фото Airelles
Люксові апартаменти натхнені французькими королями / Фото Airelles
Кожна кімната названа на честь радників французьких правителів / Фото Airelles
Новий готель Airelles Le Grand Contrôle розташований у трьох будівлях на території Версальського палацу. Він налічує 14 царських елітних номерів з приватним дворецьким. Кімнати названі на честь важливих гостей та радників колишнього короля.
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Гості можуть скористатися басейном і спа-центром, а також ексклюзивним доступом до тих частин замку, які зазвичай закриті для відвідувачів. Плавання на човнах, гольф, екскурсія дзеркальним залом із 357 експонатів – лише частина розваг, які доступні для гостей готелю.
Басейн та спа-центр на території готелю / Фото Airelles
До культурної програми також включили ранкові безкоштовні приватні екскурсії садибою Тріанон та щоденне післяобіднє чаювання за традицією Марії Антуанетти. У ресторані готелю відвідувачі можуть покуштувати класичну французьку кухню, натхненну колишнім правителем Людовіком XIV. Тут ви знайдете такі вишукані страви, як фуа-гра та трюфелі.
Чаювання за традицією Марії Антуанетти / Фото Airelles
Ресторан французької кухні на території готелю / Фото Airelles
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Що варто знати про Версальський двір
Палац раніше був мисливським будиночком, побудованим Людовіком XIII в 1623 році. Із часом перетворився на величезний туристичний атракціон, який вже понад 100 років приваблює туристів з усього світу.
Безкоштовна екскурсія в Дзеркальний зал для гостей готелю / Фото Airelles