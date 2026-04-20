Десятки мільйонів туристів щороку: яка країна стала лідером у світі подорожей у 2026 році

У 2026 році Японія залишається одним із найпопулярніших туристичних напрямків у світі, пише Express. У 2026 році країну визнали найкращим туристичним напрямком серед опитаних мандрівників: 37 відсотків тих, хто відвідав країну, назвали її своєю найкращою відпусткою за останні 10 років.

Країна отримала високу оцінку завдяки поєднанню природних пейзажів, традиційної культури та сучасних міст, а також стабільно зростаючому потоку туристів, який досяг десятків мільйонів відвідувачів щороку.

Які основні причини популярності Японії?

Японія відома унікальним балансом між історичною спадщиною та технологічним розвитком, розповідає MobiMatter. Старовинні храми, чайні церемонії та традиційні фестивалі співіснують із сучасними мегаполісами, інноваційною архітектурою та високим рівнем міського комфорту.

Країна також пропонує різноманітні сезонні враження. Навесні популярні цвітіння сакури, восени яскраві барви листя, взимку гірськолижні курорти та зимові фестивалі. Літо приваблює культурними заходами та подорожами до узбережжя.

Японська кухня є однією з головних причин туристичного інтересу. Суші, рамен, темпура та регіональні спеціалітети формують багатий гастрономічний досвід, який варіюється залежно від регіону. Серед найбільш відвідуваних міст у 2026 році виділяються:

Токіо – сучасний мегаполіс із розвиненою інфраструктурою та розвагами;

Кіото

– культурний центр із храмами та історичними районами; Осака – гастрономічна столиця та місто нічного життя;

– гастрономічна столиця та місто нічного життя; Саппоро – популярний зимовий напрямок;

Фукуока – поєднання сучасного ритму та прибережної атмосфери;

Японія стабільно входить до списку найбезпечніших країн світу. Низький рівень злочинності, ефективний громадський транспорт та добре організована туристична інфраструктура роблять її зручною для індивідуальних і сімейних подорожей.

Наскільки Японія доступна для туристів?

У 2026 році подорожі до Японії стали більш доступними завдяки конкурентним авіаційним пропозиціям, різноманітним варіантам житла та туристичним транспортним проїзним. Це дозволяє краще контролювати бюджет подорожі без втрати якості досвіду.

Що ще варто знати про Японію?