Курортний острів Таїланду відкриється для туристів: умови

Джерело:Bloomberg
Курортний острів Таїланду Пхукет почне пускати вакцинованих іноземних туристів з 1 липня.
26 березня місцева влада схвалила пропозицію приватного сектора і бізнесу Пхукета вакцинувати не менш ніж 70% жителів острова, щоб підготуватися до щеплених туристів.
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Уряд планує протестувати план відкриття курорту на прикладі Пхукета перед тим, як зробити доступними інші туристичні місця.
Якщо ця тактика буде успішною, то ці правила в перспективі поширяться на інші туристичні зони Таїланду. Очікується, що інші регіони відкриються з 1 жовтня.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що нині для подорожей українців відкриті кордони 104 країн світу. Він закликав українців утриматися від подорожей. Хоча б від тих, що не мають нагальної потреби.
Також Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням карантинних вимог.