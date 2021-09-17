Від 49 євро у два боки: airBaltic влаштувала розпродаж 100 000 квитків
Джерело:lowcost.ua
Плануючи поїздку потрібно розглядати всі пропозиції та обирати найвигідніші. Зазвичай одним з найдорожчих пунктів у списку витрат – квиток на літак.
Що ж, airBaltic – латвійська авіакомпанія влаштувала розпродаж 100 000 квитків. Вартість з українських міст від 25 євро в один бік та від 49 євро в обидва.
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У вартість найдешевших квитків входить дві одиниці ручної поклажі: 55x40x20 сантиметрів та 30x40x10 сантиметрів загальною вагою до 8 кілограмів.Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 21 вересня 2021 року та поширюється на польоти з 22 вересня 2021 по 26 березня 2022 року.
З усіма акційними напрямками можна ознайомитись за посиланням.
Зауважимо, авіакомпанія виконує прямі рейси з Києва до Вільнюса й Риги, а також з Одеси та Львова до Риги, звідки пропонує зручні стикування з багатьма цікавими напрямками.
Правила бронювання та скасування квитків
Авіакомпанія airBaltic розуміє ситуацію з коронавірусом, що склалася у цілому світі, тому пропонує клієнтам вигідні умови.
Якщо турист купує квитки принаймні за 170 днів до польоту, то може оплачувати їх поступово, розділивши на дві або чотири частини. Однак така послуга платна – 19,9 євро.
Крім того, авіаперевізник оновив свої тарифи, тому навіть базовий тариф Green дозволяє змінити дати польоту за окрему плату – 50 євро.
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