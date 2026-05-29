Від Білого міста до "малюнків прибульців": це найбільша країна Африки – і дуже загадкова

Він роками залишався закритим для масового туризму через суворі правила, але нарешті оголосив про масштабне спрощення в'їзду. І сьогодні мандрівники можуть насолоджуватися величними римськими руїнами, унікальними містами на скелях та золотими пісками Сахари.

Мовиться про найбільшу країну Африки – Алжир. І 24 Канал розповість докладніше про її історію, географію, та найцікавіше про туристичні локації та особливості.

Дивіться також Остання нічийна земля на Землі – чи не втричі більша за Київ: де вона і чому нікому не потрібна

Що цікавого варто знати про Алжир, перш ніж планувати туди подорож?

Алжир – саме та країна, яку раніше вважали однією з найзакритіших у світі, і яка нині увірвалася у гарячі туристичні тренди. Це стало можливим лише у 2023 році – завдяки запуску електронних віз, віз по прибуттю, та спрощенню процедур для відвідування легендарних пустельних зон на півдні.

Цей африканський велетень, найбільша країна Африки та арабського світу, справді вражає масштабами. Її площа – неймовірні 2,38 мільйона квадратних кілометрів, як вказує Britannica, і аж близько 80% території займає сувора й велична пустеля Сахара. Ба більше, майже 90% усього населення, а це десь 48 мільйонів людей, тулиться на вузькій смузі завширшки якихось 50 кілометрів уздовж узбережжя Середземного моря. Усі мандрівники помічають унікальний контраст між галасливими приморськими мегаполісами та абсолютно безлюдними, майже космічними просторами півдня.

Історія цієї землі нагадує гостросюжетний серіал, де епохи змінювали одна одну з калейдоскопічною швидкістю. Колись Алжир був житницею Римської імперії, згодом пережив правління войовничих арабо-берберських династій, увійшов до складу Османської імперії, а у 1830 році був завойований Францією. Незалежність країна виборола лише у 1962 році – після надзвичайно жорстокої та кривавої війни, яка тривала 8 років і назавжди закарбувалася у національній пам'яті та навіть у тексті державного гімну, що фактично є воєнною піснею проти колонізаторів.

Найкрасивіші краєвиди країни Алжир у Африці: дивіться відео ExploreNatureEveryday

Море, Сахара і навіть лижний курорт: чим Алжир заманює туристів?

Подорож Алжиром варто починати зі столиці, що на карті підписана як Алжир (Аль-Джазаїр арабською), але поетично її називають Білим містом – по-перше, за сліпучі вибілені сонцем будівлі, по-друге, за звичкою від французької назви Alger la Blanche, Алжир Білий. Серцем міста є стародавня Касба – унікальний лабіринт вузьких вуличок, занесений до списку ЮНЕСКО.

Якщо ж хочеться адреналіну, мандрівники вирушають до Константіни – дивовижного міста, буквально підвішеного на скелях над глибоким каньйоном, яке з'єднують кілька запаморочливих мостів. А для тих, хто марить античністю, Алжир пропонує найкраще збережені римські руїни в Африці, такі як Тімгад (його часто називають "Помпеями Африки") та Джеміла.

Далі ж на південь починається справжня магія Сахари: національний парк Тассілі-н'Адджер з химерними скелями, а також оаза Джанет, де туристи можуть відчути себе справжніми кочівниками-туарегами. У Тассілі-н'Аджер ховається одна з найбільших у світі колекцій доісторичного наскельного мистецтва – понад 15 000 малюнків, датованих приблизно 6000 роком до нашої ери.

До чого тут прибульці? Річ у тім, що у 1950-х роках французький дослідник Анрі Лот досліджував плато Тассілі-н'Адджер і знайшов там величезне шестиметрове зображення схожої на людину фігури з круглою головою. Він жартома назвав знахідку "Великим марсіанським богом" (Grand Dieu Martien). А далі понеслося – спершу письменники-фантасти, а потім прихильники теорій змови підхопили тему і почали її тиражувати. Мовляв, предки намалювали прибульців у скафандрах.

Особливим відкриттям сезону став регіон Гардая в долині М'заб. Там активно розвивається формат проживання homestay, коли місцеві жителі здають мандрівникам автентичні, повністю обладнані будинки у стародавніх укріплених поселеннях ксурах, що дозволяє зсередини пізнати унікальну архітектуру та побут цього закритого патріархального суспільства.

Загалом, Алжир зараз активно розвиває туристичну галузь. Держава інвестує в цифровізацію готелів, розширює флот авіакомпанії Air Algérie, відкриває нові внутрішні й міжнародні рейси, роблячи дику красу Сахари доступнішою, ніж будь-коли раніше. Тож відкрити для себе цей поки що майже незайманий африканський скарб – саме час.

Такий Алжир побачила туристка та поділилася унікальним досвідом: дивіться відео WODEMAYA

Цікаві факти про Алжир

На початку XVII століття понад чверть населення столиці Алжиру становили білі європейські раби , захоплені місцевими піратами під час набігів. А ті сягали навіть далекої Ісландії.

, захоплені місцевими піратами під час набігів. А ті сягали навіть далекої Ісландії. Саме в Алжирі винайшли знамениту холодну каву Мазагран – першу в історії каву з льодом, а іноді ще й з лимоном та алкоголем. І вона там дуже популярна, адже у найспекотніших місцях у піковий літній сезон денна температура подекуди може досягати 50 градусів.

– першу в історії каву з льодом, а іноді ще й з лимоном та алкоголем. І вона там дуже популярна, адже у найспекотніших місцях у піковий літній сезон денна температура подекуди може досягати 50 градусів. Завдяки колосальним покладам нафти та газу місцеві водії купують бензин за смішні гроші – приблизно 30 центів за літр. Сахарська частина дає бюджету країни понад 97% валютних надходжень якраз завдяки нафті й газу .

. Символом Алжиру є фенек – крихітна пустельна лисиця з величезними вухами, яку вважають найменшим представником родини псових у світі. Саме вона стала прообразом Лиса у всесвітньо відомій повісті "Маленький принц" Сент-Екзюпері.

з величезними вухами, яку вважають найменшим представником родини псових у світі. Саме вона стала прообразом Лиса у всесвітньо відомій повісті "Маленький принц" Сент-Екзюпері. Національна страва країни – кускус на пару з курятиною або бараниною, овочами та соусом. Серед інших популярних страв – бурек із м'ясною начинкою у листковому тісті.

країни – кускус на пару з курятиною або бараниною, овочами та соусом. Серед інших популярних страв – бурек із м'ясною начинкою у листковому тісті. Офіційна мова – арабська, але поширена також мова тамазігт (берберська), та і французька популярна в освіті та бізнесі. Іслам сунітського обряду тут – державна релігія , а валюта – алжирський динар.

, а валюта – алжирський динар. На півночі Алжир омиває Середземне море, і берегова лінія простягається аж на 1200 кілометрів – з переважно незаселеними пляжами .

. В Алжирі є навіть гірськолижний курорт – у Тікджді, а також і спа-заклади. Пішохідний туризм добре розвинений у горах Кабілії.

Найцікавіше про Алжир – його історію, географію та сучасність: дивіться відео AtlasFramesTV

Які ще екзотичні маршрути варто відкрити для себе у 2026?

Поки Алжир лише починає заявляти про себе на туристичній арені, мандрівники активно шукають інші унікальні напрямки без величезних натовпів. І якщо звертають погляд у бік тієї самої Африки, то зупиняють його на: