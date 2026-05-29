Речь идет о крупнейшей стране Африки – Алжире. И 24 Канал расскажет подробнее об ее истории, географии, и самое интересное о туристических локациях и особенностях.

Что интересного стоит знать об Алжире, прежде чем планировать туда путешествие?

Алжир – именно та страна, которую раньше считали одной из самых закрытых в мире, и которая ныне ворвалась в горячие туристические тренды. Это стало возможным только в 2023 году – благодаря запуску электронных виз, виз по прибытию, и упрощению процедур для посещения легендарных пустынных зон на юге.

Этот африканский гигант, крупнейшая страна Африки и арабского мира, действительно поражает масштабами. Его площадь – невероятные 2,38 миллиона квадратных километров, как указывает Britannica, и аж около 80% территории занимает суровая и величественная пустыня Сахара. Более того, почти 90% всего населения, а это где-то 48 миллионов человек, ютятся на узкой полосе шириной каких-то 50 километров вдоль побережья Средиземного моря. Все путешественники замечают уникальный контраст между шумными приморскими мегаполисами и абсолютно безлюдными, почти космическими просторами юга.

История этой земли напоминает остросюжетный сериал, где эпохи сменяли друг друга с калейдоскопической скоростью. Когда-то Алжир был житницей Римской империи, впоследствии пережил правление воинственных арабо-берберских династий, вошел в состав Османской империи, а в 1830 году был завоеван Францией. Независимость страна добыла только в 1962 году – после чрезвычайно жестокой и кровавой войны, которая длилась 8 лет и навсегда запечатлелась в национальной памяти и даже в тексте государственного гимна, что фактически является военной песней против колонизаторов.

Море, Сахара и даже лыжный курорт: чем Алжир заманивает туристов?

Путешествие по Алжиру стоит начинать со столицы, что на карте подписана как Алжир (Аль-Джазаир на арабском), но поэтично ее называют Белым городом – во-первых, за ослепительные выбеленные солнцем здания, во-вторых, по привычке от французского названия Alger la Blanche, Алжир Белый. Сердцем города является древняя Касба – уникальный лабиринт узких улочек, занесенный в список ЮНЕСКО.

Если же хочется адреналина, путешественники отправляются в Константину – удивительный город, буквально подвешенный на скалах над глубоким каньоном, который соединяют несколько головокружительных мостов. А для тех, кто бредит античностью, Алжир предлагает лучше всего сохранившиеся римские руины в Африке, такие как Тимгад (его часто называют "Помпеями Африки") и Джемила.

Далее же на юг начинается настоящая магия Сахары: национальный парк Тассили-н'Адджер с причудливыми скалами, а также оазис Джанет, где туристы могут почувствовать себя настоящими кочевниками-туарегами. В Тассили-н'Аджер скрывается одна из крупнейших в мире коллекций доисторического наскального искусства – более 15 000 рисунков, датированных примерно 6000 годом до нашей эры.

При чем здесь пришельцы? Дело в том, что в 1950-х годах французский исследователь Анри Лот исследовал плато Тассили-н'Адджер и нашел там огромное шестиметровое изображение похожей на человека фигуры с круглой головой. Он в шутку назвал находку "Великим марсианским богом" (Grand Dieu Martien). А дальше понеслось – сперва писатели-фантасты, а потом сторонники теорий заговора подхватили тему и начали ее тиражировать. Мол, предки нарисовали пришельцев в скафандрах.

Особым открытием сезона стал регион Гардая в долине М'заб. Там активно развивается формат проживания homestay, когда местные жители сдают путешественникам аутентичные, полностью оборудованные дома в древних укрепленных поселениях ксурах, что позволяет изнутри познать уникальную архитектуру и быт этого закрытого патриархального общества.

В общем, Алжир сейчас активно развивает туристическую отрасль. Государство инвестирует в цифровизацию отелей, расширяет флот авиакомпании Air Algérie, открывает новые внутренние и международные рейсы, делая дикую красоту Сахары доступнее, чем когда-либо прежде. Поэтому открыть для себя это пока почти нетронутое африканское сокровище – самое время.

Интересные факты об Алжире

В начале XVII века более четверти населения столицы Алжира составляли белые европейские рабы, захваченные местными пиратами во время набегов. А те достигали даже далекой Исландии.

Именно в Алжире изобрели знаменитый холодный кофе Мазагран – первый в истории кофе со льдом, а иногда еще и с лимоном и алкоголем. И он там очень популярен, ведь в самых жарких местах в пиковый летний сезон дневная температура иногда может достигать 50 градусов.

Благодаря колоссальным залежам нефти и газа местные водители покупают бензин за смешные деньги – примерно 30 центов за литр. Сахарская часть дает бюджету страны более 97% валютных поступлений как раз благодаря нефти и газу.

Символом Алжира является фенек – крошечная пустынная лиса с огромными ушами, которую считают самым маленьким представителем семейства псовых в мире. Именно она стала прообразом Лиса во всемирно известной повести "Маленький принц" Сент-Экзюпери.

Национальное блюдо страны – кускус на пару с курятиной или бараниной, овощами и соусом. Среди других популярных блюд – бурек с мясной начинкой в слоеном тесте.

Официальный язык – арабский, но распространен также язык тамазигт (берберский), и французский популярен в образовании и бизнесе. Ислам суннитского обряда здесь – государственная религия, а валюта – алжирский динар.

На севере Алжир омывает Средиземное море, и береговая линия простирается аж на 1200 километров – с преимущественно необитаемыми пляжами.

В Алжире есть даже горнолыжный курорт – в Тикджди, а также и спа-заведения. Пешеходный туризм хорошо развит в горах Кабилии.

