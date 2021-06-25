Укрзалізниця призначила додаткові потяги на святкові вихідні: список

Останнім часом залізничний транспорт користується популярністю серед туристів. Саме тому Укрзалізниця призначила додаткові потяги на довгі вихідні до Дня Конституції України, який припадає на 28 червня.

Зокрема, курсуватимуть ще 10 потягів. Повний список – читайте далі!

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Укрзалізниця призначила додаткові потяги за такими напрямками:

№ 197/198 Київ – Ковель відправиться з Києва 26 червня о 06:36, а з Ковеля в цей же день об 11:27;

відправиться з Києва 26 червня о 06:36, а з Ковеля в цей же день об 11:27; № 207/208 Ужгород – Київ вирушить з Ужгорода 26 червня о 18:00. Зворотно зі столиці можна буде дістатися потягом № 239/240 Київ – Ужгород. З Києва він вирушатиме 27 червня о 19:58;

вирушить з Ужгорода 26 червня о 18:00. Зворотно зі столиці можна буде дістатися потягом № 239/240 Київ – Ужгород. З Києва він вирушатиме 27 червня о 19:58; № 235/236 Київ – Ужгород вирушить з Києва 25 та 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15;

вирушить з Києва 25 та 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15; № 249/250 Київ – Чернівці вирушатиме з Києва 25 та 29 червня о 15:09. А з Чернівців (через Івано-Франківськ) – 24 та 28 червня о 19:15;

вирушатиме з Києва 25 та 29 червня о 15:09. А з Чернівців (через Івано-Франківськ) – 24 та 28 червня о 19:15; № 767/768 Київ – Херсон виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 та 27 червня об 14:15. Зворотно з Херсону – 27 та 28 червня о 05:26;

виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 та 27 червня об 14:15. Зворотно з Херсону – 27 та 28 червня о 05:26; № 223/224 Київ – Одеса вирушить з Києва 28 червня о 08:11. І зворотно в той же день відправиться о 10:51. Наступного дня, 29 червня, до Одеси також призначений додатковий поїзд № 203/204 Київ – Одеса;

вирушить з Києва 28 червня о 08:11. І зворотно в той же день відправиться о 10:51. Наступного дня, 29 червня, до Одеси також призначений додатковий поїзд № 203/204 Київ – Одеса; № 222/221 Одеса – Київ відправлятиметься з Одеси 25 червня о 01:53. З Києва він вирушить 29 червня о 09:50;

відправлятиметься з Одеси 25 червня о 01:53. З Києва він вирушить 29 червня о 09:50; № 124/123 Київ – Костянтинівка вирушатиме зі столиці 25 та 27 червня о 21:20, а зворотно з Костянтинівки – 26 та 28 червня о 17:40.

Відзначимо, раніше Укрзалізниця призначила для туристів 11 додаткових потягів, які курсують у напрямку до Чорного та Азовського морів.

Крім того, в Укрзалізниці розповіли, як обрати вагон з кондиціонером.