Зокрема, курсуватимуть ще 10 потягів. Повний список – читайте далі!

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Укрзалізниця призначила додаткові потяги за такими напрямками:

№ 197/198 Київ – Ковель відправиться з Києва 26 червня о 06:36, а з Ковеля в цей же день об 11:27;

відправиться з Києва 26 червня о 06:36, а з Ковеля в цей же день об 11:27; № 207/208 Ужгород – Київ вирушить з Ужгорода 26 червня о 18:00. Зворотно зі столиці можна буде дістатися потягом № 239/240 Київ – Ужгород. З Києва він вирушатиме 27 червня о 19:58;

вирушить з Ужгорода 26 червня о 18:00. Зворотно зі столиці можна буде дістатися потягом № 239/240 Київ – Ужгород. З Києва він вирушатиме 27 червня о 19:58; № 235/236 Київ – Ужгород вирушить з Києва 25 та 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15;

вирушить з Києва 25 та 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15; № 249/250 Київ – Чернівці вирушатиме з Києва 25 та 29 червня о 15:09. А з Чернівців (через Івано-Франківськ) – 24 та 28 червня о 19:15;

вирушатиме з Києва 25 та 29 червня о 15:09. А з Чернівців (через Івано-Франківськ) – 24 та 28 червня о 19:15; № 767/768 Київ – Херсон виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 та 27 червня об 14:15. Зворотно з Херсону – 27 та 28 червня о 05:26;

виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 та 27 червня об 14:15. Зворотно з Херсону – 27 та 28 червня о 05:26; № 223/224 Київ – Одеса вирушить з Києва 28 червня о 08:11. І зворотно в той же день відправиться о 10:51. Наступного дня, 29 червня, до Одеси також призначений додатковий поїзд № 203/204 Київ – Одеса;

вирушить з Києва 28 червня о 08:11. І зворотно в той же день відправиться о 10:51. Наступного дня, 29 червня, до Одеси також призначений додатковий поїзд № 203/204 Київ – Одеса; № 222/221 Одеса – Київ відправлятиметься з Одеси 25 червня о 01:53. З Києва він вирушить 29 червня о 09:50;

відправлятиметься з Одеси 25 червня о 01:53. З Києва він вирушить 29 червня о 09:50; № 124/123 Київ – Костянтинівка вирушатиме зі столиці 25 та 27 червня о 21:20, а зворотно з Костянтинівки – 26 та 28 червня о 17:40.

Відзначимо, раніше Укрзалізниця призначила для туристів 11 додаткових потягів, які курсують у напрямку до Чорного та Азовського морів.

Крім того, в Укрзалізниці розповіли, як обрати вагон з кондиціонером.